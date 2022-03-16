Обзор истории: 30 лет «la hora gaviria» и отключение электричества в начале 90-х

Это была первая половина 1990-х годов, и Колумбия находилась между разрушениями, тревогой и страхом, порожденными наркоторговлей и наркокартелями, начиная с картелей в Медельине, и побуждением, которое это породило, чтобы каким-то образом сократить это бедствие до максимальных масштабов, чтобы вступить в стадию глобализация, надежда, которая, казалось, исчезла после убийства тогдашнего кандидата в президенты Луиса Карлоса Галана Сармьенто.

Эти флаги открытия к «модернизации» были взяты либеральным Сезаром Гавирией Трухильо, которому удалось выиграть президентский пост Колумбии в 1990-1994 годах, и во время всех этих преобразований наступило время отключений, которые начались в марте 1992 года и закончились в феврале 1993 года: почти целый год власти перебои и проблемы с приготовлением пищи. Многим пришлось прибегать к методам, которые в настоящее время постоянно используются во многих сельских районах, таким как изготовление дровяных печей и приготовление пищи с помощью бензиновых печей.

В те годы горячая вода была невозможна, и дети были вынуждены посещать свои школы в темноте из-за отключения электроэнергии; а во второй половине дня паркет, домино и шахматы занимали досуг в условиях отключения электроэнергии. Интернет и социальные сети? Если не думать об этом, в 1992 году не было таких услуг, которые превратились из роскоши в необходимость.

Эти сокращения длились 8 и 9 часов во многих частях страны: например, на Атлантическом побережье они продолжались до 10 часов, не говоря уже о Сан-Андресе и Провиденсии, где отключение электричества продолжалось до 18 часов. Повседневная жизнь колумбийцев трансцендентно изменилась, как и обширный карантин после начала пандемии в стране. Но в отличие от забытого 2020 года, в 1992 году были приняты более далеко идущие меры.

В том году министром торговли был Хуан Мануэль Сантос, и именно он сделал ставку на изменение времени как на эффект отключений электроэнергии, выведя часы вперед на час и тем самым уменьшив, в некотором роде, негативные последствия темноты, вызванные обширными отключениями электроэнергии.

Но почему отключение электричества?

Хотя Колумбия действительно вступила в начальную стадию глобализации, проблема была гигантской, начиная с того факта, что песо подверглось сильной девальвации, что привело к финансовому кризису, что стало печальным событием с учетом строительства мегапроекта гидроэлектростанции в Гуавио. Кроме того, явление Эль-Ниньо и снижение уровня пластов также вызвали перебои в подаче электроэнергии.

Стоит отметить, что ко всему этому добавилась кровавая стадия терроризма, которая обострилась после смерти Пабло Эскобара, «триумф» колумбийских и американских властей, уступивший место новостям о насилии в результате незаконного оборота наркотиков.

Столкнувшись с множеством проблем, правительство того времени решило принять краткосрочные меры: первая заключалась в импорте энергетических барж, которые не работали, поскольку колумбийская система межсетевого взаимодействия была несовместима с новыми устройствами. Напротив, это усугубило экономический кризис, поскольку в этом бизнесе было потеряно девять миллионов долларов.

Однако страна увидела свет в конце туннеля: в 1993 году водохранилища имели приемлемое восстановление своих уровней. В свою очередь, правительство установило, что компания ISA несет высокую степень ответственности в кризисе. Это стало отправной точкой для реорганизации электроэнергетического сектора, где частный сектор играл важную роль с 1994 года, а Закон 143 регулировал производство и передачу энергии.

Наконец, стоит упомянуть, что, несмотря на все эти преобразования, во многих частях страны его готовят на дровах и бензиновых печах; более того, у них даже нет адекватной электропроводки, поэтому, когда в этих местах идут сильные дожди, отключения электричества являются постоянными. Как будто эти районы оказались в ловушке в 1992 году.

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