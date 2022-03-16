3-0. Аргентинские Суарес и Уругвай Заспе оценивают East Oil

Ла-Пас, 15 марта, аргентинцы Факундо Суарес и Леандро Хаспе, Уругвай, одержали победу со счетом 3:0 против «Роял париж» Ориенте Петролеро в поединке между боливийской командой и групповым этапом Кубка Южной Америки во вторник. Сегодняшняя победа была добавлена к победе в первом матче 2-3 во главе с боливийским режиссером Эрвином «Платини» Санчесом, достигнув 6-2 по всему табло. Гол вдохновенного аргентинца Ариете был забит через 65 и 84 минуты, а Заспе забил 95-е место за команду, которая сегодня играла дома на стадионе имени Рамона «Тахуичи» Агилера в Санта-Крусе. Зная преимущества первого матча, Ориенте Петролеро заполнил полузащитника против Royal Paris, который пытался сорвать голы соперника с помощью длинного паса в поисках нападающего. Спор половины сектора отразился в четырех желтых карточках, где эквадорский судья Аугусто Арагон показал отсутствие четких возможностей для забивания очков в первой половине года. Во второй половине года ситуация не сильно изменилась, пока Суарес не открыл счет после сложной приватной игры из-за ошибки на старте Royal Pari за 65 минут. Тренер «Недвижимости» Хулио Бальдивьесо решил усилить наступление, и в этой попытке соперник использовал разрыв в центре корта, чтобы спровоцировать контратаку с финишем Суареса на 84 минуты. С капитуляцией «Рояль Париж» Ориенте Петролеро успел отдать благодать Заспе Хизер, который обыграл вратаря Даниэля Бака. - Технический лист: 3. Ист Ойл: Уилсон Кинонес; Максимилиано Керр, Себастьян Альварес, Леандро Хаспе, Карлос Рока; Хуан Ривера (м.54, Мигель Риос), Даниэль Рохас (60, Хуан Меркадо), Виктор Доррего, Рикардо Сандовал (73, Хосе Вердесио), Гектор Санчес (73 м., Уго Рохас); Пакундо Суарес. Тренер: Эрвин Санчес. 0.Royal Park: Даниэль Бака; Эстебан Орпано, Гиммер Юстиниан, Роберто Лухурага (25 лет, Джефферсон Виррейра), Марвин Безарано; Эммануэль Аморосо, Хосе Чавес (m.67, Джон Перес), Эрнан Родригес (m.46, Джон Гарсия), Руди Кардозо (m.67, Педро Азог); Роландо Блэкс Бирн (m.63, m.63, Мигель Анхель Мурильо) и Гилберт Альварес. Тренер: Хулио Сезар Вальдивьесо. Голы: 1:0, m.65: Факундо Суарес. 2-0, m.84: Факундо Суарес. 3-0, m.95: Леандро Хаспе. Судья: эквадорец Аугусто Аларкон предупредил Риверу, Джустиниано, Санчеса, Виррейру и Орпано. Дело: ответный матч первого этапа Кубка Судамерикана проходил на стадионе имени Рамона Агилеры в Санта-Крус. гр/автомобиль