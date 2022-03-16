2-1. Генерал Кабальеро дебютирует на турнире и переходит в групповой этап

15 марта генерал Асунсьон победил «Соль де Америка» со счетом 2:1 на стадионе Дефенсорес дель Чако в Асунсьоне во вторник и впервые вышел на континентальный турнир в ответном матче между парагвайскими командами, чтобы пройти в отборочный турнир группового этапа Кубка Южной Америки. Таким образом, генерал Кабальеро подтвердил, что он сделал в своем первом матче, когда победил «Сол де Америка» 0-3. Во время участия во вторник результаты были быстро неравномерными. Аргентинский полузащитник Хуан Хайнц забил гол в команде под руководством Густаво Бовадильи за 6 минут. Однако Соль де Америка быстро отреагировала и сравняла счет благодаря Нильдо Виере в будущем. Он превратил свой пенальти в гол за 9 минут. Во второй половине года генерал Кабальеро подписал корт своим отношением к победе, а волан Эсекьель Альфонсо забил второй гол за 58 минут и набрал в общей сложности 5-1 очко. Групповой этап, согласованный генералом Кабальеро, включает шесть команд из Аргентины, шесть команд из Бразилии и четыре клуба, которые выбыли на третьем этапе Кубка Либертадорес. Победитель каждой зоны может пройти в 16 раундов турнира. Жеребьевка группового этапа Кубка Южной Америки пройдет в Руке (Парагвай) 25 марта и будет разыграна на том же этапе Кубка Либертадорес. SD/автомобиль/подвал