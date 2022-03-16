2-1. Генерал Кабальеро выходит в групповой этап, дебютировав на турнире

Генерал Асунсьон, 15 марта Кабальеро победил «Соль де Америка» со счетом 2:1 на стадионе Дефенсорес дель Чако в Асунсьоне во вторник, чтобы впервые выйти на континентальный турнир в ответном матче между парагвайскими командами, чтобы пройти в групповой этап Кубка Южной Америки. Таким образом, генерал Кабальеро подтвердил, что он сделал на первом матче, когда обыграл «Сол де Америка» 0-3. Во вторничном участии счет вскоре был неравномерным: через шесть минут аргентинский полузащитник Хуан Хайнц забил гол за команду под руководством Густаво Бовадильи. Однако Соль де Америка быстро отреагировал и сыграл вничью через нападающего Нильдо Виера. Он превратил пенальти в гол за 9 минут. Во второй половине года генерал Кабальеро махнулся на поле с настроем на победу, а на руле Эсекьель Альфонсо забил второй гол за 58 минут и набрал общий счет 5-1. Групповой этап, согласованный генералом Кабальеро, будет включать шесть команд из Аргентины, шесть команд из Бразилии и четыре клуба, которые выбыли на третьем этапе Кубка Либертадорес. Победитель каждой зоны может пройти в 16 раундов турнира. Жеребьевка группового этапа Кубка Судамерикана состоится 25 марта в Руке (Парагвай) с ничьей на том же этапе Кубка Либертадорес. sd/автомобиль/пещера