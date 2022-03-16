0-0. Джейлсон покрывает пенальти и выводит США в групповой этап

Гуаякиль (Эквадор), 15 марта вратарь Джейлсон избежал нескольких голевых очков в матче против «Барселоны» во вторник и получил пенальти, что позволило бразильцу Америку Минейро выйти в групповой этап Кубка Либертадорес. Минейро, который дал «Барселоне» ничью 0:0 в первом матче, забил такой же счет на регулярных 90 минутах ответного матча, прошедшего во вторник в Гуаякиле, Эквадор. По этой причине необходимо было определить ключ в штрафной точке, и Джейлсон спас слабый и бдительный выстрел защитника Леонеля Киньонеса, чтобы встать героем, поэтому окончательный результат раунда на 11 метров благоприятствовал Америке Минейро 5-4. Барселона первой посетила гол Джейлсона, сделав сильный удар со штрафного Леонеса Леонеса Леонеса Леонеса, отверг вратаря, о котором пришлось позаботиться с большим усилием. После ужаса Америка Минейро приказала ему больше защищаться и предложила действие матча в центре поля, где он собрал больше всего игроков, чтобы отделить зону костного мозга от Барселоны. Следующая цель заключалась в том, чтобы приблизиться к местной зоне обороны, которая не нашла формулы, чтобы избежать давления посещения. В результате этого действия бразильская команда получила пространство для риска с целью «Барселонисты», которую защищал аргентинец Хавьер Бурай. Трения между игроками двух команд также не обошлись без внимания, и многие заявляли о кажущейся пассивности аргентинского арбитра Патрисио Лусто. Джейлсон снова спас команду после удара на полкруга аргентинца Эммануэля Мартинеса, который отказался сделать угловой удар через 62 минуты. Мой Зе Рикардо, который присоединился к Alle, сделал сильный удар, который позволил вратарю Бурраю отказаться от углового удара через 85 минут. Технический лист: Барселона: Хавьер Бурей, Байрон Кастильо, Лука Соса, Карлос Родригес, Леонель Кинонес, Бруно Пинатарес, Леонай Соуза (m.79, Никсон Молина), Эммануэль Мартинес, Габриэль Кортес (m.64, Дамиан Диас), Эрик Кастильо (m.15, Адонис Пресиадо), Гонсало Мастрикан (m.79, Карлос Гарсия) Es). Описание: Хорхе Селико. Минейро, Америка: тюрьма; Патрик, Лейк-Майдана, Эдер, Мэлоун; Адилсон (род. 94, Жуниньо Валора), Лукас Карл (79, Хуан Пабло Рамирес), Эверальдо (64 года, Фелипе Азеведу); Алле (79 год, Херикардо), Перейра (м.94, Джерминик Конти) и Веллингтон Паулиста. Описание: Маркинос Сантос. Суждение: Патрисио Рустау из Аргентины увещевал Эдера, Пресиадо, Лукаса Карла, Рамиреса и Диаса с помощью своих соотечественников Иезекииля Брайловского и Габриэля Чейда. Дело: ответный матч третьего квалификационного раунда Кубка Либертадорес прошел во вторник на монументальном стадионе «Банко Пичинча», принадлежащем Барселоне. Америка Минейро вышла в групповой этап Континентального турнира, а Барселона выйдет в групповой этап Кубка Америки.