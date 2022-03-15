Зеленски настаивает перед парламентом Канады на призыве к бесполетной зоне

Торонто, Канада, 15 марта Президент Украины Владимир Зеленский во вторник во время виртуального вмешательства в канадский парламент настаивал на том, чтобы НАТО ввела бесполетную зону для Украины, чтобы предотвратить бомбардировки российских городов. В 11-минутной речи Зеленски неоднократно обращался к премьер-министру Канады Джастину Трюдо по имени, заявляя, что именно в это трудное время Украина знает, «кто ее настоящие друзья». Зеленский в оливково-зеленой рубашке, которая характеризовала его с тех пор, как 20 дней назад началось российское вторжение в Украину, начал критические вечера тех, кто пытается «предотвратить эскалацию», но в то же время не дает «четкого ответа» на стремление Украины вступить в НАТО. «Это отчаянные времена, но в то же время они позволяют нам увидеть, кем были наши настоящие друзья за последние 20 дней и последние восемь лет», - заявил украинский президент на специальном совместном заседании нижней палаты и сената Канады. Зеленский закончил тем, что указал, что то, о чем он просит, «это не много», а «реальная поддержка» для спасения жизней «по всему миру». «Пожалуйста, поймите, насколько важно для нас закрыть воздушное пространство для российских ракет и самолетов. Надеюсь, вы понимаете. Надеюсь, они смогут приумножить свои усилия», — заявил президент Украины. ШЕФ jcr/фунт/дмт (аудио)