Мировой прогноз по Фаренгейту

Мировой прогноз до 12:00 по Гринвичу во вторник, 15 марта 2022 г.

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Город/местность, страна; погодные условия во вторник; максимальная температура во вторник (F); минимальная температура во вторник (F); погодные условия среды; максимальная температура среды (F); минимальная температура среды (F); направление ветра в среду; скорость ветра в среду (MPH); влажность среды (%); вероятность осадков в среду (%); индекс УФ-лучей среды.

Абиджан, Берег Слоновой Кости; Некоторое солнце; 88; 77; Облака и солнце; 88; 78; ЮЮЗ; 8; 79%; 30%; 10

Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты; Очень жарко; 98; 74; Солнечно и очень жарко; 98; 72; NW; 7; 26%; 0%; 8

Алеппо, Сирия; ливни; 47; 30; р/солнечно; 53; 32; W; 6; 38%; 2%; 6

Амстердам, Нидерланды; Некоторое солнце; 57; 41; Туманное солнце; 61; 46; SSE; 13; 68%; 78%; 78%; 2

Якорная стоянка, Соединенные Штаты; Небольшое количество солнечного света; 27; 21; Небольшой снег; 38; 26; N; 10; 63%; 91%; 1

Алжир, Алжир; Облачно и ветрено; 75; 63; ливни; 64; 50; SSE; 14; 55%; 72%; 2

Ашхабад, Туркменистан; Облачно, умеренно; 47; 41; Ливни и мороси; 47; 36; СЗЗ; 7; 84%; 96%; 1

Астана, Казахстан; Ранний снег; 17; 0; Низкая облачность, холодно; 12; -8; JAN; 7; 82%; 15%; 1

Асунсьон, Парагвай; Солнечный и приятный; 86; 63; P/Солнечный; 90; 66; Калифорния; 4; 50%; 2%; 9

Афины, Греция; Солнечно; 57; 39; Частично солнечно; 58; 42; СЗ; 6; 66%; 11%; 5

Окленд, Новая Зеландия; Частично солнечно; 73; 59; Преимущественно облачно; 79; 57; Калифорния; 6; 46%; 3%; 6

Багдад, Ирак; Облака и Солнце; 62; 42; Туманное солнце; 59; 39; ЗНВ; 14; 27%; 0%; 6

Банда Ачех, Индонезия; Несколько штормов; 94; 74; Пара штормов; 92; 75; SSE; 4; 78%; 93%; 5

Бангкок, Таиланд; Кратковременный шторм; 95; 83; Облака и солнце; 94; 82; S; 9; 64%; 28%; 7

Барселона, Испания; Ветреный; 61; 54; Ветреный; 61; 54; СВ; 27; 80%; 44%; 2

Пекин, Китай; Частично солнечно; 63; 43; Преимущественно облачно; 54; 35; Калифорния; 6; 33%; 44%; 4

Белград, Сербия; Облачность; 60; 38; Периоды дождей; 56; 38; NSW; 8; 74%; 93%; 1

Бенгалор, Индия; Солнечный; 92; 68; Облака и Солнце; 91; 66; E; 6; 41%; 1%; 8

Берлин, Германия; переменный облачный покров; 55; 36; солнечные периоды; 57; 39; ЮВ; 5; 69%; 9%; 3

Богота, Колумбия; Периодические дожди; 65; 52; Небольшой дождь; 68; 49; ЮВ; 5; 70%; 82%; 11

Бразилиа, Бразилия; Изолированный шторм; 78; 66; Изолированный шторм; 80; 66; NNE; 8; 74%; 73%; 6

Братислава, Словакия; Увеличение облачного покрова; 59; 45; Облака и солнце; 53; 35; NE; 14; 61%; 29%; 2

Брюссель, Бельгия; Небольшой дождь; 53; 42; Туманное солнце; 66; 44; ЗЮЗ; 6; 71%; 78%; 3

Бухарест, Румыния; Увеличение облачного покрова; 54; 27; Дождь во второй половине дня; 50; 31; СВ; 4; 67%; 90%; 2

Будапешт, Венгрия; Облачность; 61; 39; Небольшой дождь; 50; 29; СЗЗ; 8; 76%; 57%; 1

Буэнос-Айрес, Аргентина; Несколько солнечных часов; 85; 66; Ясно и солнечно; 84; 68; N; 9; 61%; 2%; 7

Пусан, Южная Корея; Солнечный и теплый; 64; 41; Солнечный; 70; 52; Западный Восток; 7; 52%; 0%; 6

Бужумбура, Бурунди; Частично солнечно; 85; 66; Изолированный шторм; 84; 63; NNE; 5; 45%; 92%; 12

Калькутта, Индия; туманное и теплое солнце; 96; 73; Много солнечного света; 95; 74; S; 7; 42%; 0%; 9

Каракас, Венесуэла; Преимущественно облачно; 86; 68; С душем; 84; 69; ЮВ; 4; 60%; 93%; 9

Ченнай, Индия; Частично солнечно; 95; 75; Туманный и жаркий; 98; 75; SSE; 8; 60%; 0%; 8

Чикаго, США; Переменная облачность; 49; 39; Частично солнечно; 65; 49; ЮЮЗ; 10; 69%; 4%; 4

Мехико, Мексика; переменная облачность; 78; 47; кратковременные дожди; 75; 52; ЮЮЗ; 6; 50%; 83%; 11

Кейптаун, Южная Африка; Солнце; 70; 63; Солнечно и приятно; 72; 59; SSE; 17; 64%; 1%; 7

Коломбо, Шри-Ланка; некоторые ливни; 87; 76; изолированный шторм; 89; 78; SW; 6; 69%; 65%; 6

Копенгаген, Дания; Облака и солнце; 49; 33; Области тумана; 46; 35; Калифорния; 6; 85%; 2%; 1

Дакка, Бангладеш; Очень жарко; 98; 69; Солнечно; 99; 71; S; 9; 37%; 0%; 8

Дакар, Сенегал; С ветром; 74; 62; Туманное солнце; 74; 63; N; 16; 75%; 0%; 11

Даллас, США; Частично солнечно; 69; 47; Солнечно и теплее; 77; 54; SSE; 7; 58%; 3%; 6

Дар-эс-Салам, Танзания; Осветляющий и теплый; 93; 79; Облачность; 93; 78; NE; 12; 63%; 44%; 4

Денвер, США; Теплее; 68; 39; Немного прохладнее; 51; 29; NW; 7; 53%; 96%; 2

Дили, Восточный Тимор; Дождь; 91; 74; Несколько штормов; 88; 76; ЮВЕ; 5; 74; 99%; 5

Дублин, Ирландия; Некоторое солнце; 52; 38; Уточнение; 49; 36; ЮЗ; 6; 71%; 44%; 3

Душанбе, Таджикистан; Облака; 59; 53; Дождь утром; 67; 56; Январь; 8; 54%; 79%; 2

Каир, Египет; Облака и Солнце; 62; 48; Солнечный; 65; 48; NNE; 7; 31%; 2%; 7

Ереван, Армения; Невада мягкий темпрано; 37; 18; Частично солнечный; 36; 17; NE; 4; 41%; 85%

Стамбул, Турция; Облака и Солнце; 41; 32; Некоторое солнце; 47; 35; NNE; 6; 71%; 58%; 5

Стокгольм, Швеция; Соль; 49; 26; Области тумана; 49; 31; SSE; 4; 75%; 2%; 2

Гибралтар, Гибралтар; Дождь; 56; 52; Несколько ливней; 60; 54; ЗНО; 7; 77%; 98%; 3

Ханой, Вьетнам; ливни; 81; 71; Кратковременный шторм; 80; 72; ЮВ; 9; 80%; 87%; 4

Хараре, Зимбабве; Частично солнечно; 82; 64; Изолированный шторм; 77; 62; Калифорния; 5; 76%; 82%; 6

Хельсинки, Финляндия; Холодный, солнечный; 49; 25; Солнце; 36; 27; ЮВ; 8; 80%; 0%; 2

Хошимин, Вьетнам; Акларандо; 95; 78; Чубаско; 94; 78; SSE; 8; 53%; 55%; 11

Гонконг, Гонконг; Небольшая солнечная погода; 83; 64; Преимущественно облачно; 79; 68; E; 8; 75%; 44%; 7

Гонолулу, США; переменная облачность; 83; 71; несколько ливней; 84; 72; январь; 11; 64; 97%; 6

Хайдарабад, Пакистан; туманное солнце; 98; 74; солнечно и теплее; 98; 75; SSE; 6; 19%; 0%; 10

Исламабад, Пакистан; туманное и теплое солнце; 88; 63; туманное солнце; 91; 64; N; 11; 35%; 0%; 6

Хартум, Судан; Облака и Солнце; 88; 58; Туманное солнце; 81; 58; N; 23; 12%; 0%; 11

Йоханнесбург, Южная Африка; Изолированный шторм; 68; 58; Изолированный шторм; 66; 57; E; 6; 80%; 99%; 3

Кабул, Афганистан; Солнечно и тепло; 72; 44; Солнце; 65; 45; ЮЗ; 5; 42%; 0%; 6

Катманду, Непал; Туманное солнце; 84; 58; Штормы; 84; 58; SSE; 5; 49%; 41%; 8

Киев, Украина; Частично солнечно; 46; 25; р/солнечно; 39; 23; Е; 8; 50%; 1%; 3

Кингстон, Ямайка; С ветром позже; 86; 76; ливни; 85; 75; СВ; 11; 59%; 84%; 9

Киншаса, Демократическая Республика Конго; изолированный шторм; 91; 74; изолированный шторм; 90; 73; W; 5; 68%; 75%; 4

Куала-Лумпур, Малайзия; Изолированный шторм; 91; 76; Изолированный шторм; 91; 77; Юго-восточная; 4; 80%; 94%; 10

Гавана, Куба; Теплее; 87; 67; Несколько душевых; 87; 66; ЮЮО; 5; 64%; 80%; 8

Ла-Пас, Боливия; Несколько ливней; 47; 37; Небольшой дождь; 51; 38; NE; 6; 77%; 85%; 10

Лагос, Нигерия; Облачность; 91; 80; Изолированный шторм; 92; 80; ЮЮЗ; 7; 66%; 43%; 6

Лима, Перу; Солнечный и приятный; 76; 67; Соль; 76; 66; SSE; 7; 71%; 18%; 12

Лиссабон, Португалия; Теплый; 68; 55; Облачно; 65; 54; N; 12; 73%; 88%; 2

Лондон, Великобритания; Облака и Солнце; 59; 45; Периодические дожди; 55; 38; NW; 5; 90%; 93%; 1

Лос-Анджелес, США; Облака и Солнце, тепло; 78; 55; P/Sunny; 80; 58; JAN; 7; 52%; 1%; 6

Луанда, Ангола; Облака и солнце; 88; 77; Переменная облачность; 88; 76; ЮЮЗ; 8; 70%; 33%; 7

Мадрид, Испания; Теплее; 64; 49; Облачно; 64; 53; Январь; 5; 63%; 88%; 1

Мале, Мальдивы; Облачность; 90; 81; Изолированный шторм; 91; 82; Юго-Западный Уэльс; 7; 63%; 47%; 5

Манаус, Бразилия; Изолированный шторм; 85; 75; Бури; 87; 75; NNE; 4; 79%; 97%; 11

Манила, Филиппины; Изолированный шторм; 91; 78; Изолированный шторм; 94; 79; E; 4; 59%; 61%; 5

Мельбурн, Австралия; Изолированный шторм; 75; 63; Несколько ливней; 73; 63; СВ; 9; 68%; 67%; 2

Майами, США; изолированный шторм; 80; 75; изолированный шторм; 81; 72; SSE; 12; 73%; 60%; 6

Минск, Беларусь; Облака и Солнце; 50; 24; Солнечно; 42; 23; E; 8; 64%; 1%; 3

Могадишо, Сомали; Облачно и с бризом; 91; 78; Облака и Солнце; 92; 78; E; 15; 59%; 0%; 7

Монтевидео, Уругвай; Некоторое солнце; 81; 63; Солнечный; 83; 68; NNE; 7; 60%; 4%; 7

Монреаль, Канада; Облачно; 36; 28; Облачно; 43; 36; ЮШ; 2; 68%; 22%; 2

Москва, Россия; Солнечный; 34; 20; Увеличенный облачный покров; 31; 16; JAN; 8; 48%; 13%; 2

Мумбаи, Индия; Солнечный и жаркий; 99; 80; Солнечный и жаркий; 97; 80; NNW; 7; 35%; 0%; 10

Найроби, Кения; Солнце, за которым следуют облака; 88; 61; Частично солнечно; 87; 62; NNE; 9; 43%; 44%; 14

Никосия, Кипр; С ранним ветром; 52; 38; Соль; 59; 37; ЮЗ; 9; 40%; 17%; 6

Новосибирск, Россия; Солнечно, но холодно; 22; -4; Ясно и солнечно; 18; -3; N; 8; 71%; 1%; 3

Нью-Дели, Индия; Очень жарко; 93; 72; Туманное солнце; 98; 71; ЗНВ; 13; 45%; 0%; 7

Нью-Йорк, США; Частично солнечно; 62; 49; P/Солнечно; 63; 49; SSE; 7; 50%; 3%; 5

Осака, Япония; Частично солнечно; 71; 41; Частично солнечно; 66; 44; ЮЗ; 5; 51%; 0%; 6

Осло, Норвегия; Солнце, преимущественно облачно; 41; 29; Облачно; 44; 32; JAN; 7; 77%; 89%; 1

Оттава, Канада; Облачность; 36; 25; Низкая облачность; 44; 34; ЮШ; 9; 72%; 23%; 1

Паго-Паго, Американское Самоа; душевые; 92; 78; Некоторые душевые; 92; 78; январь; 9; 64; 75%; 7

Панама, Панама; душевые; 89; 75; несколько душевых; 88; 75; NNW; 6; 75%; 90%; 5

Парамарибо, Суринам; ливни; 81; 74; изолированный шторм; 85; 74; январь; 7; 79%; 57%; 6

Париж, Франция; Облака и солнце; 60; 46; Облака и туманное солнце; 68; 47; СЗ; 6; 68%; 34%; 3

Перт, Австралия; Несколько ливней; 79; 68; Облака и солнце; 76; 64; ЮЮЗ; 10; 64%; 5%; 3

Пномпень, Камбоджа; Клиринг; 95; 79; Облака и Солнце; 94; 79; Ю.Ш.; 6; 57%; 55%; 11

Прага, Чешская Республика; Некоторые душевые; 56; 41; Облака и солнце; 57; 32; ESE; 5; 57%; 12%; 3

Порт-Морсби, Папуа-Новая Гвинея; ливни; 88; 75; Изолированный шторм; 91; 75; NNE; 10; 74%; 65%; 6

Порт-о-Пренс, Гаити; дождь; 95; 70; Солнечный; 95; 69; Калифорния; 7; 42%; 10%; 10

Пхеньян, Северная Корея; Некоторое солнце; 50; 33; Облака и Солнце; 57; 32; NNW; 5; 59%; 5%; 4

Кито, Эквадор; Небольшой дождь; 65; 52; Периоды дождей; 65; 52; ESE; 8; 75%; 100%; 6

Рабат, Марокко; некоторые дожди; 63; 45; несколько ливней; 61; 49; Калифорния; 7; 81%; 89%; 2

Ресифи, Бразилия; ливни; 88; 75; изолированный шторм; 87; 76; Калифорния; 7; 72%; 82%; 3

Рейкьявик, Исландия; Легкая Невиска; 33; 28; Небольшой снег; 34; 26; ЮЮЗ; 15; 64%; 95%; 1

Эр-Рияд, Саудовская Аравия; Туманное солнце; 94; 58; Немного прохладнее; 73; 50; N; 12; 23%; 57%; 9

Рига, Латвия; Облака и Солнце; 49; 29; Солнечно; 49; 29; ЮВ; 5; 65%; 1%; 3

Рио-де-Жанейро, Бразилия; Облака и солнце; 86; 75; Частично солнечно; 88; 76; NE; 7; 68%; 9%; 10

Рим, Италия; Облака и Солнце; 64; 37; Частичное солнце; 64; 40; NNE; 6; 65%; 8%; 4

Сент-Джон, Антигуа и Барбуда; Душ; 84; 74; Солнечный; 84; 75; E; 14; 64%; 46%; 10

Сан-Франциско, США; Душ; 63; 47; Соль; 64; 50; WSW; 9; 60%; 2%; 5

Сан-Хосе, Коста-Рика; душевые; 82; 64; несколько душ; 81; 63; январь; 11; 64; 87%; 12

Сан-Хуан, Пуэрто-Рико; С ранним ветром; 82; 74; Солнечно; 83; 73; Калифорния; 15; 71%; 27%; 10

Санкт-Петербург, Россия; Падающие облака; 41; 25; Ясно и солнечно; 38; 23; ESE; 7; 74%; 0%; 2

Сан-Сальвадор, Сальвадор; Некоторые душевые; 79; 66; Несколько душевых кабин; 77; 64; N; 6; 78%; 94; 10

Сана, Йемен; Частично солнечно; 80; 53; Несколько ливней; 76; 54; ЮЮЗ; 6; 44%; 60%; 12

Сантьяго-де-Чили, Чили; Солнечный и приятный; 84; 57; Солнечный и приятный; 81; 56; SW; 7; 50%; 9%; 7

Санто-Доминго, Доминиканская Республика; душевые; 85; 69; душевые; 84; 70; N; 7; 73%; 84; 10

Сан-Паулу, Бразилия; Теплее; 71; 48; Несколько ливней; 67; 50; NNW; 6; 75%; 93%; 2

Сиэтл, США; Душ; 51; 43; Душ; 52; 41; SSE; 7; 69%; 51%; 1

Сеул, Южная Корея; Увеличенный облачный покров; 54; 30; P/солнечно; 60; 37; NW; 4; 65%; 1%; 5

Шанхай, Китай; Частичное солнце; 72; 57; Облачно и тепло; 81; 63; SSE; 11; 58%; 66%; 7

Сингапур, Сингапур; изолированный шторм; 81; 77; дождь; 88; 78; N; 5; 74%; 71%; 8

София, Болгария; Некоторое количество солнечного света; 55; 30; Периодические дожди; 48; 36; W; 5; 63%; 99%; 1

Сидней, Австралия; Нубес и соль; 75; 67; Чубаскос; 76; 66; ESE; 9; 66%; 67%; 5

Тайбэй, Тайвань; Облака и Солнце; 79; 68; Облачно и очень тепло; 87; 68; ЮВ; 9; 62%; 3%; 8

Таллинн, Эстония; Облака и Солнце; 48; 22; Солнечно; 44; 27; SSE; 6; 73%; 0%; 2

Ташкент, Узбекистан; Дождь и морось; 46; 43; Небольшой дождь; 58; 49; N; 7; 86%; 94%; 4

Тегеран, Иран; Несколько солнечных часов; 66; 53; Соль; 63; 39; W; 10; 30%; 9%; 6

Тель-Авив, Израиль; Несколько ливней; 56; 44; Солнце и прохлада; 57; 45; ЮВ; 7; 46%; 2%; 6

Тбилиси, Грузия; С ветром позже; 41; 28; Снегопад; 42; 28; СЗЗ; 14; 56%; 83%; 5

Тирана, Албания; Возникающая облачность; 62; 36; Частично солнечно; 65; 41; E; 5; 46%; 26%; 5

Токио, Япония; дожди; 70; 49; Облака и солнце; 67; 48; SSE; 9; 54%; 4%; 4

Торонто, Канада; Небольшое количество снега; 37; 33; Низкая облачность; 43; 40; JAN; 10; 82%; 6%; 1

Триполи, Ливия; Туманное солнце; 69; 52; Солнце, за которым следуют облака; 71; 56; Калифорния; 15; 42%; 0%; 4

Тунис, Тунис; Уточнение; 68; 55; Уточнение; 67; 55; ЮВ; 17; 65%; 45%; 2

Улан-Батор, Монголия; Облака и солнце; 21; -12; Много солнечного света; 23; 3; Калифорния; 5; 29%; 3%; 4

Ванкувер, Канада; несколько душевых; 52; 43; несколько душ; 52; 43; январь; 5; 60%; 94%; 3

Варшава, Польша; Облака и солнце; 51; 39; Облака и солнце; 52; 31; ESE; 8; 63%; 27%; 2

Вена, Австрия; Облачно; 61; 45; Облака и солнце; 55; 34; NNE; 10; 60%; 35%; 2

Вьентьян, Лаос; Пара штормов; 94; 76; Изолированный шторм; 89; 75; ЗЮЗ; 5; 71%; 77%; 10

Вильнюс, Литва; Облака и солнце; 49; 27; Ранний снегопад; 48; 25; ESE; 8; 67%; 44%; 3

Веллингтон, Новая Зеландия; Пасмурно и Бризи; 61; 57; Ливни; 63; 54; SSE; 21; 77%; 74%; 4

Джакарта, Индонезия; Дождь; 83; 75; Дождь; 89; 76; Юго-Восточная Азия; 6; 78%; 84; 10

Янгон, Мьянма; Частично солнечно; 104; 76; Солнечно; 102; 75; W; 6; 38%; 2%; 10

Джидда, Саудовская Аравия; Санни Энд Бризи; 82; 70; Солнечный; 79; 74; NNW; 16; 44%; 1%; 9

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