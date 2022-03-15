«Инфляция рабочих» выросла на 4,3% в феврале, но продукты питания выросли на 6,5%

Una mujer asiste a comprar alimentos en Buenos Aires (Argentina), en una fotografía de archivo. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

«Инфляция рабочих», о которой сообщил Статистический институт работников (EIT) Столичного университета образования и труда (UMET), выросла в феврале на 4,3%, что на десятую часть выше 4,2% в январе, увеличившись на 51,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Но наиболее ярким показателем в отчете стало увеличение на 6,5% в категории «Продукты питания и напитки» при резком скачке цен на овощи на 25,2% в месячном выражении и 91,7% в годовом исчислении. Исследование отражает динамику стоимости жизни в тех домохозяйствах, где главой семьи является зарегистрированный работник.

«Февральская инфляция была обусловлена продуктами питания и напитками, которая выросла на 6,5% после роста на 5,8% в январе. Особый всплеск потребления овощей (+25,2%) был зафиксирован в различных продуктах, таких как лук, морковь, картофель или помидоры. Фрукты выросли на 8,6%, выделились апельсин и банан», - говорится в отчете.

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Хлеб и крупы выросли на 8,5% (69,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В частности, французский хлеб вырос на 12,5%, а пшеничная мука — на 5,1%. В этой связи UMET подчеркнула, что февральские цены практически не отражают инфляционного давления, вызванного российским вторжением в Украину, которое спровоцировало рост мировых цен на пшеницу и другое сырье с конца февраля.

Рыба (+7,8%), алкогольные напитки (+7,7%) и масла и жиры (+6,6%) также имели особенно инфляционный февраль. Только мясо (+1,7%) позволило смягчить значительный рост, зафиксированный в этом месяце.

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«Вторым подразделением с наибольшим ростом было домашнее оборудование и техническое обслуживание (4,3%) с заметным увеличением количества гигиенических и чистящих средств. За ним следуют: здравоохранение, которое подорожало еще на 4%, Другие товары и услуги (+3,9%), связь (+3,9%), транспорт (+3,5%, был всплеск бензина) и отдых и культура (+3,1%). Только жилищное строительство (+ 2,6%), образование (1,6%) и одежда и обувь (+ 1,1%) зафиксировали рост ниже 3%», - говорится в отчете.

Активность и трудоустройство

В отчете UMET также рассматривается ситуация с деятельностью, занятостью и реальной заработной платой. В этой связи он подчеркнул, что в конце 2021 года, одновременно с высокой инфляцией, наблюдался «явный экономический подъем и, более умеренно, занятость и заработная плата. В конце 2021 года экономическая активность достигла самого высокого уровня с марта 2018 года, что было подкреплено промышленностью, а также восстановлением строительства, углеводородами в Вака-Муэрта, торговлей и некоторыми услугами, такими как информатика».

Наконец, в докладе делается вывод о том, что восстановление экономической активности оказало прямое влияние на уровень занятости в частном секторе, который в декабре 2021 года вернулся к уровням февраля 2020 года и даже превысил их на 10 000 рабочих мест: «Хотя это хорошая новость, следует иметь в виду, что население в возрасте занятость растет примерно на 1% в год; таким образом, возвращение к той же формальной занятости, что и в период до пандемии, но с увеличением численности населения, означает ухудшение социально-трудового положения».

«Хотя в последние месяцы занятость выросла выше роста населения, все еще не удалось вернуться к уровням февраля 2020 года, которые, кстати, были на очень низком уровне в историческом плане», - добавили в исследовании, в котором отмечается, что формальная занятость в частном секторе «на душу населения» лучше, чем в 2020 году, но значительно ниже Среднее значение за 2009-2019 гг.

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