Продолжается поиск пропавшего ребенка в возрасте до 17 лет в реке Каука на юге Антиокии

Мэр муниципалитета Венеция (к юго-западу от Антиокии) Оскар Санчес сообщил, что в начале этого вторника власти возобновят работу по поиску 17-летнего подростка, который пропал без вести после того, как его утащили по реке Каука во второй половине дня в понедельник, 14 марта.

По словам местного президента, события произошли на берегу моста в деревне Боломболо, над сектором Ла-Марвалле, где подросток и трое других несовершеннолетних купались в притоке, как это принято в этом районе из-за близости домов к реке.

Хотя муниципальный совет по управлению рисками сразу же предупредил муниципалитеты, расположенные ниже по течению, такие как Боломболо, Конкордия, Анса и Сантафе-де-Антьокия, после объявления чрезвычайной ситуации, как было известно журналу Semana, работа по поиску ребенка не могла быть продолжена в понедельник. днем, потому что начало темнеть.

Мэр Венеции сообщил тем же СМИ, что с утра вторника работа по поиску молодого человека возобновится, но на этот раз при поддержке лодок, рыбаков и жителей этих муниципалитетов в Антьокии, а также агентств по оказанию помощи.

«Мы очень сожалеем о случившемся. Муниципальное правительство, инспектор полиции и командующий округом активировали оповещения с Муниципальным комитетом по управлению рисками, и отчет был передан DAGRAN», - сказал Санчес изданию Боготы.

На данный момент, как стало известно журналу «Семана», семья несовершеннолетнего получает поддержку со стороны властей, а поисковые работы продолжаются. «Полицейская инспекция сопровождает семью и координирует действия», - заключил мэр муниципалитета Венеции, согласно сообщению того же СМИ.

Архивное изображение. Люди наблюдают за обломками после оползня, вызванного проливным дождем, в результате которого погибли жители и разрушены дома в Доскебрадасе, Колумбия, 8 февраля 2022 года. Фото: REUTERS/Мартин Гальего

Хотя первый сезон дождей официально начнется во вторник, 15 марта, как было объявлено в предыдущие дни Национальным подразделением по управлению рисками стихийных бедствий (Ungrd), организация также сообщила, что из-за осадков, которые произошли в стране в начале года, между 1 января и 11 января. В марте было зарегистрировано 7478 семей, пострадавших от дождей.

Согласно отчету Национального кризисного центра Ungrd, за это время в 208 муниципалитетах в 21 департаменте страны было зарегистрировано 386 событий, наиболее пострадавшими из которых были Кундинамарка, Антиокия, Каука, Уила, Толима, Чоко, Нариньо, Рисаральда, Валье-де-Каука и Сантандер.

На этом фоне UNGRD призвала все подразделения по управлению рисками в 1120 муниципалитетах в 32 департаментах Колумбии осуществлять планы действий в чрезвычайных ситуациях на своих территориях в дополнение к постоянному мониторингу и мониторингу, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, вызванных первым сезоном дождей в году.





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