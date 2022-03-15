Заработав 60 очков от Таунса, «Волки» обыграли Шпоры 149-139

САН-АНТОНИО (AP) — Карл-Энтони Таунс установил лучший рекорд в своей карьере с 60 очками, что также является самой высокой суммой, набранной в НБА в этом сезоне, а «Миннесота Тимбервулвз» обыграла «Сан-Антонио Спёрс» 149-139 в понедельник.

Таунс забил 19 из 31 броска на поле и сбросил 17 подборов, чтобы преодолеть свой предыдущий лучший рекорд в 56 очков против Атланты 28 марта 2018 года. Звезда «Лейкерс» Леброн Джеймс и Трэй Янг из «Атланта Хокс» разделили награды за самый высокий результат сезона, набрав 56 очков.

All-Star в двух метрах от Миннесоты увенчал свое ослепительное выступление трехочковым, когда на часах осталось 1:39, вскоре после удара одного из двух штрафных бросков, чтобы достичь 57 очков.

«Сан-Антонио» проиграл две игры подряд с тех пор, как Грегг Попович одержал свою победу в карьере 1,336 и стал самым выигрышным тренером в истории НБА. «Спёрс» проиграли в семи из девяти игр и 2-3 в серии из семи домашних игр, что является самым продолжительным в сезоне.

Форвард «Спёрс» Келдон Джонсон финишировал с 34 очками, Дежунт Мюррей прибавил 30 с 12 передачами, а Лонни Уокер IV — 22 очка.

Команды набрали 148 очков в первом тайме, набрав 58 очков из 100, играя в бешеном темпе.