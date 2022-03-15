Белый дом подтверждает поездку Байдена в Брюссель и не исключает дополнительных остановок

Вашингтон, 15 марта Белый дом подтвердил во вторник, что президент США Джо Байден отправится на следующей неделе в Брюссель в контексте своего ответа на российское вторжение в Украину, и не исключил, что может сделать другие остановки в Европе. Байден примет участие в четверг, 24 марта, во внеочередном саммите, недавно созванном НАТО, а также присоединится к другому саммиту Европейского союза (ЕС), который уже планировался, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на своей ежедневной пресс-конференции. Псаки сделал это заявление вскоре после того, как источники в НАТО и сообществе выдвинули план Байдена посетить столицу Бельгии и принять участие в этих саммитах из Брюсселя. Во время саммита НАТО Байден «подтвердит твердую приверженность» США своим союзникам по организации и рассмотрит «усилия сдерживания и обороны в ответ на неоправданное и неспровоцированное нападение России на Украину», пояснила пресс-секретарь. Байден также присоединится к саммиту ЕС, чтобы оценить «трансатлантические усилия по наложению экономических издержек на Россию, оказанию гуманитарной поддержки пострадавшим от насилия и решению других проблем, связанных с конфликтами», добавил он. На вопрос, может ли быть больше остановок в других европейских странах, пресс-секретарь ответила, что детали поездки президента все еще решаются, и что пока у нее больше нет информации, которой можно было бы поделиться. По данным американских СМИ, Белый дом также рассматривал возможную остановку в Польше, стране, которую на прошлой неделе посетила вице-президент США Камала Харрис, которая также отправилась в Румынию. Псаки заявил, что Белый дом заинтересован в «аспекте кризиса беженцев», который происходит в Восточной Европе в результате войны на Украине, но настаивал на том, что у него нет дополнительных подробностей для предоставления в настоящее время. Это будет второй раз, когда Байден лично примет участие в саммите лидеров НАТО в Брюсселе, после того, который состоялся 14 июня прошлого года, и который он прибыл после участия в очередном саммите G7 в Корнуолле (юго-западная Англия) с 11 по 13 числа того же месяца. Байден, остановившийся в то время в Брюсселе в рамках своего первого турне по Европе в качестве президента США, также присутствовал на саммите ЕС-США. ШЕФ фунт/сса