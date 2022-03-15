Когда и где я смогу увидеть расследование Десятого зала славы в Пачуке?

Национальный и международный зал футбольной славы в Пачука-Идальго после глобальной остановки из-за кризиса в области здравоохранения, вызванного вирусом SARS-CoV-2, инвестирует спортсменов 10-го поколения. В связи с этим зрительный зал Silver Drop посетят спортсмены мирового уровня, такие как Роналдиньо, Марибель Домингес, Освальдо Санчес, Роберто Карлос и другие.

Недавно в социальных сетях Национального и Международного зала славы были объявлены имена 12 персонажей, которые составят последнее поколение. В каждой публикации они также раскрыли преимущества, которые каждый человек консолидировал на протяжении своей профессиональной карьеры, чтобы инвестировать в эту возможность.

Идальго, как и другие 30 штатов республики, уже окрашен в зеленый цвет светофоров эпидемиологической опасности, но вместимость церемонии будет меньше. Место проведения вмещает только 66% от общей вместимости. Остальные футбольные фанаты смогут следить за действиями в режиме реального времени. время на разных платформах.

Роналдиньо возглавит инвестиционного футболиста 10-го поколения (Фото: Кристиан Хартман/Reuters) Роналдиньо возглавит инвестиционного футболиста 10-го поколения (Фото: Кристиан Хартман/Reuters)

Место проведения: аудитория Silver Drop, Пачука, Идальго.

Дата: вторник, 15 марта 2022 г.

Хора: 18:00

Телевидение: мероприятие транслируется с помощью сигналов платного телевидения. В Мексике сигналы доступны через камеры Fox Sports и Claro Sports. Между тем, для Соединенных Штатов канал, на котором будет транслироваться действие, будет телеканалом TUDN.

Интернет: Официальный сайт и приложение Fox Sports предлагает подписчикам прямую трансляцию; с другой стороны, канал Claro Sports на YouTube проведет бесплатную прямую трансляцию десятой церемонии награждения.

Радио: Слушатели также могут следить за покрытием через амплитудную модуляцию 1030 (am) и частотную модуляцию 107,3 (fm) через микрофоны La Octava Sports.

Информация в стадии разработки*



