«Мы хотим занять свое место» в Лиге чемпионов, говорит Эмери

Тренер «Вильярреала» Унаи Эмери вручил «Ювентусу» ярлык фаворитов перед ответным матчем 16-го раунда Лиги чемпионов в среду, но предупредил, что «мы хотим занять свое место» в континентальном чемпионате.

«Они являются фаворитами современности и истории, но у нас есть шанс. Мы хотим занять свое место и получить признание», — заявил Эмери на пресс-конференции, предшествующей встрече.

«Мы едем завтра с энтузиазмом, который может сделать нас главными героями в матче» в Турине, добавил тренер «Желтой подводной лодки».

Квалификация в четвертьфинал Лиги чемпионов определяется в «Юве» после ничьей 1:1 в первом матче на стадионе La Cerámica.

«Они играют дома, они будут чувствовать себя сильными со своими болельщиками, но мы хотим иметь возможность отвечать нашей коллективной игрой, стараться найти с помощью всех наших индивидуальных качеств», — добавил Эмери.

«Мы знаем, что все эти матчи связаны с деталями. Мы должны играть в долгую игру, проявлять терпение, зная, что перед нами отличный соперник, обладающий прекрасными индивидуальностями», — заявил аргентинский полузащитник Джовани Ло Чельсо на той же пресс-конференции.

«Вы должны играть в игру с большим количеством личности и головы», - добавил он.

«Мы стараемся подготовить матч, чтобы быть конкурентоспособным в течение 90 минут и быть готовыми, если у нас будет дополнительное время», - сказал Эмери, уточнив, что «одним из наших видов оружия будет защита, мы должны защищаться очень близко друг к другу и сделать часть нашей защиты — иметь мяч».

Вспомнив, что в первом матче «Ювентус» отстал после победы на табло, Эмери убедился, что в Турине все будет по-другому.

«Они будут оказывать на нас большее давление», - сказал тренер «Желтой подводной лодки», который предпочел не продвигаться вперед, если в матче примут участие травмированные Жерар Морено и Рауль Альбиоль.

Жерар Морено «находится в группе, работает (...) Мы будем очень осторожны при принятии решения. Быть в группе — это уже другая сила, и если она на поле, мы хотим увидеть ее в лучшей версии, но я доверяю группе, помимо индивидуальности», — сказал Эмери.

Что касается Альбиола, то «это связано с матчем (против «Сельты» в лиге), что нам пришлось уволить его из-за мышечных проблем, которые, как мы думаем, он хорошо преодолел, но мы подождем до завтра», - заключил Эмери.

гр/Рига