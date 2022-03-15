Вашингтон должен ответить на растущее военное присутствие Китая в Латинской Америке

Chinese President Xi Jinping stands next to Argentina's President Alberto Fernandez during their meeting in Beijing, China, February 6, 2022. Picture taken February 6, 2022. Argentine Presidency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

Последствия вторжения России в Украину продолжают сказываться по всему миру, в том числе в Латинской Америке и Карибском бассейне. Во время встречи с президентом Колумбии Иваном Дуке на прошлой неделе президент США Джо Байден похвалил Колумбию за осуждение действий президента России Владимира Путина и объявил, что США назначат Колумбию важным союзником вне НАТО.

Это означает еще одного партнера для Латинской Америки в борьбе против глобального влияния России, особенно в связи с укреплением связей России с авторитарными режимами в Венесуэле, Кубе и Никарагуа. Но существует также долгосрочная стратегия, стоящая перед США и их латиноамериканскими и карибскими партнерами: растущее присутствие Китая в регионе и, в частности, его военное присутствие.

Эксперты в Латинской Америке обсудили торговлю и инвестиции Пекина в регионе, особенно те проекты, которые реализуются в рамках инициативы «Один пояс, один путь» (BRI). По данным Исследовательской службы Конгресса, 21 страна Латинской Америки и Карибского бассейна в настоящее время сотрудничает с BRI, включая Аргентину, самую последнюю подписавшую группу и крупнейшую экономику. Однако сосредоточение внимания преимущественно на экономических и торговых отношениях Китая с регионом упускает из виду тревожную тенденцию, наблюдаемую в других частях мира, которую можно повторить в Латинской Америке и Карибском бассейне: Китай часто использует, казалось бы, безобидные коммерческие интересы в военных целях.

Китай часто использует, казалось бы, безобидные коммерческие интересы в военных целях (Фото: Reuters/Peter Cziborra)

В последние десятилетия Народно-освободительная армия (НОАК) укрепляет военные отношения с Латинской Америкой и Карибским бассейном. С начала 2000-х годов руководители высшего звена совершили более 200 поездок в регион для встречи со своими коллегами. Китай учредил оборонный форум высокого уровня с Сообществом латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) и обеспечивает военно-профессиональное образование для военнослужащих из Латинской Америки и Карибского бассейна. НОАК также направляет своих военнослужащих в регион для специальной подготовки военных действий в джунглях. Китай продал оружие, самолеты, танки и другую военную технику нескольким странам Латинской Америки и Карибского бассейна, включая Венесуэлу, Аргентину и Боливию, и это помогло своим партнерам разработать космические спутники и архитектуру наземного управления. Военно-морские силы Народно-освободительной армии также посетили несколько портов в регионе, некоторые из которых расположены так же близко к Соединенным Штатам, как Куба.

Эти растущие военные отношения, вероятно, будут углубляться по мере того, как Китай будет искать новые способы проецирования своей глобальной мощи. Например, совместный план действий Китая и СЕЛАК предусматривает, что оборонный форум продолжит углублять сотрудничество в борьбе с транснациональной организованной преступностью, ядерным распространением и насильственным экстремизмом. Кроме того, нынешние тенденции в регионе, такие как недавний сдвиг дипломатических отношений Никарагуа с Тайваня на Китай и предстоящие выборы в ключевых партнерах по безопасности в США, Колумбии и Бразилии, где кандидаты от левых сил в настоящее время лидируют в опросах, предвещают более глубокое взаимодействие с Китаем

По мере роста своего влияния в регионе Китай может использовать свои военные связи в качестве разменной монеты для давления на США и их союзников, возможно, угрожая направить войска или увеличить численность персонала и техники в странах, расположенных вблизи границы с США. Еще до вторжения России в Украину заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не может «ни подтвердить, ни исключить» размещение войск и техники в Венесуэле и на Кубе, если напряженность с США обострится из-за Украины. Буквально несколько недель назад российская делегация во главе с вице-премьером Юрием Борисовым посетила Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, подписав ряд соглашений о сотрудничестве. На самом деле, мало что может помешать Китаю заимствовать руководство России, если напряженность в отношениях с США и их союзниками возрастет из-за Тайваня или южного Китайского моря. Российская доктрина увязывает свою европейскую политику с необходимостью противодействия США в Латинской Америке.

Если говорить более скрытно, то два недавних события на Ближнем Востоке и в Африке могут послужить предвестниками для стран Латинской Америки и Карибского бассейна с точки зрения того, как экономические связи Китая с регионом также служат вторжением для развития своего военного потенциала там. Утверждается, что Китай пытался построить тайный военный объект в порту Объединенных Арабских Эмиратов и, как сообщается, пытается построить военную базу в Экваториальной Гвинее.

Китай мог бы обеспечить военно-профессиональное образование для военнослужащих в Латинской Америке и Карибском бассейне. Программа ELP (Фото: ЕФЕ/У Хонг)

В последние годы Китай стал одним из крупнейших торговых партнеров Соединенных Штатов Америки и крупнейшим потребителем нефти в Персидском заливе. Поэтому неудивительно, что китайский судоходный конгломерат Cosco построил и теперь управляет коммерческим контейнерным терминалом в порту Халифа, примерно в 50 милях к северу от Абу-Даби, для облегчения этих торговых связей. Однако газета Wall Street Journal сообщила в ноябре прошлого года, что спецслужбы США обнаружили в порту крупное место раскопок, которое они подозревали в военных целях. Очевидно, правительство Эмиратов не знало о военном характере проекта, и строительство этого объекта на данный момент остановлено. Объединенные Арабские Эмираты отрицают наличие какого-либо плана или соглашения о размещении любого типа китайских военных объектов, а посольство Китая в Вашингтоне хранило молчание по этому вопросу.

В декабре 2021 года журнал сообщил, что Китай стремился установить свое первое постоянное военное присутствие в Атлантическом океане, вероятно, в Экваториальной Гвинее, в порту Бата, глубоководный торговый порт в Гвинейском заливе, построенный и разработанный двумя китайскими государственными компаниями, Китаем Коммуникации Констракшн Ко и China Road and Bridge Corp. В своих показаниях перед Конгрессом в апреле 2021 года генерал Стивен Таунсенд, глава командования США в Африке, заявил, что «самой серьезной угрозой» Китая будет создание порта в Атлантике, «где они смогут перевооружаться боеприпасами и ремонтировать военные корабли». Ни министр нефти Экваториальной Гвинеи, ни его посол в США не ответили на запросы журнала.

Эти два события являются частью тревожной модели, с помощью которой Китай пытается расширить инфраструктурные проекты, некоторые из которых были реализованы в рамках BRI, сверх их первоначальной цели. Китайские военные чиновники, законодатели и аналитики часто избегают термина «зарубежная военная база», потому что она несет исторический багаж европейского колониализма; вместо этого они используют термин «стратегические преимущества» для обеспечения доступа и пополнения запасов военно-морских сил. Когда НОАК открыла свою первую военно-морскую базу в Джибути в 2017 году, она назвала базу «логистическим объектом» и заявила о намерении проводить операции по поддержанию мира и борьбе с пиратством. Однако в настоящее время НОАК строит большой военно-морской док на этой базе, где мог бы разместиться авианосец. ВМС НОАК также могут использовать портовые проекты в Пакистане и Шри-Ланке для военно-морского доступа.

Китайские компании также участвуют в проектах строительства портов в Бразилии, Перу, Эквадоре и Ямайке, а также в других частях Латинской Америки

Через Атлантику, в Латинской Америке и Карибском бассейне Китай создал торговые базы, необходимые для продвижения аналогичной стратегии. За последние два десятилетия китайские компании построили или планируют построить 150 проектов транспортной инфраструктуры, и десятки из них имеют портовые сооружения или элементы расширения.

! Эти [проекты] включают семь портовых операций КНР; Hutchison Port Holdings, базирующаяся в Китайской Народной Республике, Мексика, три в Панаме, три на Багамах и одна в Буэнос-Айресе, Аргентина», — сказал Эван Эллис, профессор Военной школы армии США в обзоре экономики и безопасности США Комиссия и Китай в прошлом году. Кроме того, Эллис заявил, что китайские компании также участвуют в проектах строительства портов в Бразилии, Перу, Эквадоре и Ямайке и что «есть потенциал для продвижения Китая в портах и в других областях», включая Сальвадор, Доминиканскую Республику и Гайану.

Все эти портовые проекты расположены вокруг морских коммуникационных линий и стратегических узких мест, необходимых для мировой торговли и военных операций, особенно портовых операций вокруг Панамского канала, Карибского бассейна, и возможного «полярного логистического» объекта в Ушуайе, Аргентина, недалеко от Магеллана пролива и ближайшая отправная точка к Антарктиде. Возможно, что эти порты предназначены для целей «двойного назначения», а это означает, что ВМС НОАК могут запросить военно-морской доступ в ближайшем будущем.

* Лиланд Лазарус, специальный помощник и спичрайтер генерала Лоры Ричардсон, комбатанта Южного командования США, и Райана Берга, старшего члена Американской программы Центра стратегических и международных исследований.

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