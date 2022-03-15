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вторник 15 март 2022
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Россия

Вашингтон должен ответить на растущее военное присутствие Китая в Латинской Америке

Пекин часто использует, казалось бы, безобидные коммерческие интересы в военных целях в регионе.

15 март 2022
Chinese President Xi Jinping stands next to Argentina's President Alberto Fernandez during their meeting in Beijing, China, February 6, 2022. Picture taken February 6, 2022. Argentine Presidency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES
Chinese President Xi Jinping stands next to Argentina's President Alberto Fernandez during their meeting in Beijing, China, February 6, 2022. Picture taken February 6, 2022. Argentine Presidency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

Последствия вторжения России в Украину продолжают сказываться по всему миру, в том числе в Латинской Америке и Карибском бассейне. Во время встречи с президентом Колумбии Иваном Дуке на прошлой неделе президент США Джо Байден похвалил Колумбию за осуждение действий президента России Владимира Путина и объявил, что США назначат Колумбию важным союзником вне НАТО.

Это означает еще одного партнера для Латинской Америки в борьбе против глобального влияния России, особенно в связи с укреплением связей России с авторитарными режимами в Венесуэле, Кубе и Никарагуа. Но существует также долгосрочная стратегия, стоящая перед США и их латиноамериканскими и карибскими партнерами: растущее присутствие Китая в регионе и, в частности, его военное присутствие.

Эксперты в Латинской Америке обсудили торговлю и инвестиции Пекина в регионе, особенно те проекты, которые реализуются в рамках инициативы «Один пояс, один путь» (BRI). По данным Исследовательской службы Конгресса, 21 страна Латинской Америки и Карибского бассейна в настоящее время сотрудничает с BRI, включая Аргентину, самую последнюю подписавшую группу и крупнейшую экономику. Однако сосредоточение внимания преимущественно на экономических и торговых отношениях Китая с регионом упускает из виду тревожную тенденцию, наблюдаемую в других частях мира, которую можно повторить в Латинской Америке и Карибском бассейне: Китай часто использует, казалось бы, безобидные коммерческие интересы в военных целях.

Китай часто использует, казалось бы, безобидные коммерческие интересы в военных целях (Фото: Reuters/Peter Cziborra)

В последние десятилетия Народно-освободительная армия (НОАК) укрепляет военные отношения с Латинской Америкой и Карибским бассейном. С начала 2000-х годов руководители высшего звена совершили более 200 поездок в регион для встречи со своими коллегами. Китай учредил оборонный форум высокого уровня с Сообществом латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) и обеспечивает военно-профессиональное образование для военнослужащих из Латинской Америки и Карибского бассейна. НОАК также направляет своих военнослужащих в регион для специальной подготовки военных действий в джунглях. Китай продал оружие, самолеты, танки и другую военную технику нескольким странам Латинской Америки и Карибского бассейна, включая Венесуэлу, Аргентину и Боливию, и это помогло своим партнерам разработать космические спутники и архитектуру наземного управления. Военно-морские силы Народно-освободительной армии также посетили несколько портов в регионе, некоторые из которых расположены так же близко к Соединенным Штатам, как Куба.

Эти растущие военные отношения, вероятно, будут углубляться по мере того, как Китай будет искать новые способы проецирования своей глобальной мощи. Например, совместный план действий Китая и СЕЛАК предусматривает, что оборонный форум продолжит углублять сотрудничество в борьбе с транснациональной организованной преступностью, ядерным распространением и насильственным экстремизмом. Кроме того, нынешние тенденции в регионе, такие как недавний сдвиг дипломатических отношений Никарагуа с Тайваня на Китай и предстоящие выборы в ключевых партнерах по безопасности в США, Колумбии и Бразилии, где кандидаты от левых сил в настоящее время лидируют в опросах, предвещают более глубокое взаимодействие с Китаем

По мере роста своего влияния в регионе Китай может использовать свои военные связи в качестве разменной монеты для давления на США и их союзников, возможно, угрожая направить войска или увеличить численность персонала и техники в странах, расположенных вблизи границы с США. Еще до вторжения России в Украину заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не может «ни подтвердить, ни исключить» размещение войск и техники в Венесуэле и на Кубе, если напряженность с США обострится из-за Украины. Буквально несколько недель назад российская делегация во главе с вице-премьером Юрием Борисовым посетила Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, подписав ряд соглашений о сотрудничестве. На самом деле, мало что может помешать Китаю заимствовать руководство России, если напряженность в отношениях с США и их союзниками возрастет из-за Тайваня или южного Китайского моря. Российская доктрина увязывает свою европейскую политику с необходимостью противодействия США в Латинской Америке.

Если говорить более скрытно, то два недавних события на Ближнем Востоке и в Африке могут послужить предвестниками для стран Латинской Америки и Карибского бассейна с точки зрения того, как экономические связи Китая с регионом также служат вторжением для развития своего военного потенциала там. Утверждается, что Китай пытался построить тайный военный объект в порту Объединенных Арабских Эмиратов и, как сообщается, пытается построить военную базу в Экваториальной Гвинее.

Китай мог бы обеспечить военно-профессиональное образование для военнослужащих в Латинской Америке и Карибском бассейне. Программа ELP (Фото: ЕФЕ/У Хонг)

В последние годы Китай стал одним из крупнейших торговых партнеров Соединенных Штатов Америки и крупнейшим потребителем нефти в Персидском заливе. Поэтому неудивительно, что китайский судоходный конгломерат Cosco построил и теперь управляет коммерческим контейнерным терминалом в порту Халифа, примерно в 50 милях к северу от Абу-Даби, для облегчения этих торговых связей. Однако газета Wall Street Journal сообщила в ноябре прошлого года, что спецслужбы США обнаружили в порту крупное место раскопок, которое они подозревали в военных целях. Очевидно, правительство Эмиратов не знало о военном характере проекта, и строительство этого объекта на данный момент остановлено. Объединенные Арабские Эмираты отрицают наличие какого-либо плана или соглашения о размещении любого типа китайских военных объектов, а посольство Китая в Вашингтоне хранило молчание по этому вопросу.

В декабре 2021 года журнал сообщил, что Китай стремился установить свое первое постоянное военное присутствие в Атлантическом океане, вероятно, в Экваториальной Гвинее, в порту Бата, глубоководный торговый порт в Гвинейском заливе, построенный и разработанный двумя китайскими государственными компаниями, Китаем Коммуникации Констракшн Ко и China Road and Bridge Corp. В своих показаниях перед Конгрессом в апреле 2021 года генерал Стивен Таунсенд, глава командования США в Африке, заявил, что «самой серьезной угрозой» Китая будет создание порта в Атлантике, «где они смогут перевооружаться боеприпасами и ремонтировать военные корабли». Ни министр нефти Экваториальной Гвинеи, ни его посол в США не ответили на запросы журнала.

Эти два события являются частью тревожной модели, с помощью которой Китай пытается расширить инфраструктурные проекты, некоторые из которых были реализованы в рамках BRI, сверх их первоначальной цели. Китайские военные чиновники, законодатели и аналитики часто избегают термина «зарубежная военная база», потому что она несет исторический багаж европейского колониализма; вместо этого они используют термин «стратегические преимущества» для обеспечения доступа и пополнения запасов военно-морских сил. Когда НОАК открыла свою первую военно-морскую базу в Джибути в 2017 году, она назвала базу «логистическим объектом» и заявила о намерении проводить операции по поддержанию мира и борьбе с пиратством. Однако в настоящее время НОАК строит большой военно-морской док на этой базе, где мог бы разместиться авианосец. ВМС НОАК также могут использовать портовые проекты в Пакистане и Шри-Ланке для военно-морского доступа.

Китайские компании также участвуют в проектах строительства портов в Бразилии, Перу, Эквадоре и Ямайке, а также в других частях Латинской Америки

Через Атлантику, в Латинской Америке и Карибском бассейне Китай создал торговые базы, необходимые для продвижения аналогичной стратегии. За последние два десятилетия китайские компании построили или планируют построить 150 проектов транспортной инфраструктуры, и десятки из них имеют портовые сооружения или элементы расширения.

! Эти [проекты] включают семь портовых операций КНР; Hutchison Port Holdings, базирующаяся в Китайской Народной Республике, Мексика, три в Панаме, три на Багамах и одна в Буэнос-Айресе, Аргентина», — сказал Эван Эллис, профессор Военной школы армии США в обзоре экономики и безопасности США Комиссия и Китай в прошлом году. Кроме того, Эллис заявил, что китайские компании также участвуют в проектах строительства портов в Бразилии, Перу, Эквадоре и Ямайке и что «есть потенциал для продвижения Китая в портах и в других областях», включая Сальвадор, Доминиканскую Республику и Гайану.

Все эти портовые проекты расположены вокруг морских коммуникационных линий и стратегических узких мест, необходимых для мировой торговли и военных операций, особенно портовых операций вокруг Панамского канала, Карибского бассейна, и возможного «полярного логистического» объекта в Ушуайе, Аргентина, недалеко от Магеллана пролива и ближайшая отправная точка к Антарктиде. Возможно, что эти порты предназначены для целей «двойного назначения», а это означает, что ВМС НОАК могут запросить военно-морской доступ в ближайшем будущем.

* Лиланд Лазарус, специальный помощник и спичрайтер генерала Лоры Ричардсон, комбатанта Южного командования США, и Райана Берга, старшего члена Американской программы Центра стратегических и международных исследований.

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