Уорриорз и Уизардс сыграют в предсезонке 2022 года в Японии

Стивен Карри возвращается в Японию, Руи Хатимура вернется домой с запланированной НБА игрой, и это еще один шаг на пути к нормальной жизни.

В понедельник НБА объявила, что Голден Стэйт и Вашингтон отправятся в Сайтаму, Япония, на первые два матча предсезонного сезона 2022 года. «Уорриорз» и «Волшебники» сыграют 30 сентября и 2 октября.

Это первые две игры, которые НБА проведет за пределами США и Канады с 24 января 2020 года, когда Милуоки и Шарлотта встретились в Париже на дуэли регулярного сезона, за шесть недель до начала пандемии.

Последний раз НБА выезжала на предсезонные матчи в октябре 2019 года, когда Сакраменто и Индиана дважды встречались в Мумбаи, в то время как Хьюстон и Торонто дважды играли в Сайтаме, а Лос-Анджелес и Бруклин Лейкерс сыграли пару игр в Китае.

Лига заключила соглашение о проведении некоторых матчей в Абу-Даби этой осенью впервые, хотя они не сообщили, какие команды отправятся на предсезонные матчи.

«Нам повезло построить важные отношения по всей Японии, и некоторые из наших игроков, включая Стивена Карри, наслаждались недавними визитами в Токио и общением с любителями баскетбола, которым нравится игра», — сказал генеральный директор и президент Warriors Джо Лакоб.

Объявление было сделано в Токио во вторник — в понедельник вечером в США — и, вероятно, не случайно это произошло до начала столкновения воинов и волшебников.