Уорриорз и Уизардс сыграют в предсезонке 2022 года в Японии

Стивен Карри возвращается в Японию, Руи Хатимура вернется домой с запланированной НБА игрой, и это еще один шаг на пути к нормальной жизни.

В понедельник НБА объявила, что Голден Стэйт и Вашингтон отправятся в Сайтаму, Япония, на первые два матча предсезонного сезона 2022 года. Warriors and Wizards сыграют 30 сентября и 2 октября.

Это первые две игры, которые НБА проведет за пределами США и Канады с 24 января 2020 года, когда Милуоки и Шарлотта встретились в Париже в дуэли регулярного сезона за шесть недель до начала пандемии.

Последний раз НБА выезжала на предсезонные матчи в октябре 2019 года, когда Сакраменто и Индиана дважды встречались в Мумбаи, в то время как Хьюстон и Торонто дважды играли в Сайтаме и Лос-Анджелесе, а Бруклин Лейкерс сыграл несколько игр в Китае.

Лига договорилась провести несколько матчей в Абу-Даби этой осенью впервые, однако они не сообщили, какие команды отправятся на точные матчи.

Джо Лакоб, генеральный директор и президент Warriors, сказал: «Нам повезло, что мы установили важные связи в Японии, и некоторые из наших игроков, включая Стивена Карри, наслаждались недавними поездками в Токио и общением с любителями баскетбола».

Объявление было сделано во вторник - в понедельник вечером в Токио, США, и, вероятно, не случайно это произошло до начала столкновения воинов и волшебников.