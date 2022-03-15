Уорриорз и Уизардс сыграют в предсезонке 2022 года в Японии

Стивен Карри возвращается в Японию, Руи Хатимура вернется домой с запланированной игрой НБА, и это еще один шаг на пути к нормальной жизни.

В понедельник НБА объявила, что «Голден Стэйт» и «Вашингтон» отправятся в Сайтаму, Япония, на первые два матча предсезонной предсезонной предсезонной предсезонной подготовки 2022 года. «Воины и волшебники» сыграют 30 сентября и 2 октября.

Это первые две игры, которые НБА проведет за пределами США и Канады с 24 января 2020 года, когда Милуоки и Шарлотта встретились в Париже на дуэли регулярного сезона, за шесть недель до начала пандемии.

Последний раз НБА ездила на предсезонные матчи в октябре 2019 года, когда Сакраменто и Индиана дважды встречались в Мумбаи, в то время как Хьюстон и Торонто дважды играли в «Ситаме», а Лос-Анджелес и Бруклин Лейкерс сыграли пару матчей в Китае.

Лига заключила соглашение о том, чтобы этой осенью впервые провести несколько матчей в Абу-Даби, хотя они не нашли, какие команды поедут на предсезонные матчи.

«Нам посчастливилось наладить важные отношения по всей Японии, и некоторые из наших игроков, включая Стивена Карри, наслаждались недавними визитами в Токио и общением с любителями баскетбола, которым нравится эта игра», — сказал генеральный директор и президент Warriors Джо Лакоб.

Объявление было сделано в Токио во вторник — в понедельник вечером в США — и, судя по всему, это не случайно произошло до столкновения воинов и волшебников.