Война в Украине разрушает жизнь людей и цепочки поставок

Может быть трудно измерить, каким образом война России в Украине нарушила глобальные поставки деталей и сырья, необходимых для изготовления различных продуктов, от автомобилей до компьютерных процессоров.

Но прерывание одной из этих связей вызвало у Андрея Бибика, руководителя сталелитейного завода Интерпайп в Днепре, Украина, «удручающее чувство» к Андрею Бибику. Бибик провел ранние часы войны, сокращая активность на заводе, который работал 24 часа в сутки и отправлял почти всех домой.

«Здесь пусто и одиноко. Ничего не слышно. Все парализовано», - сказал он.

Поставки газовых стальных труб нефтяным компаниям Техаса и железнодорожных колес для европейских операторов высокоскоростных железных дорог прекратились после того, как сотни примерно 10 000 сотрудников Интерпайп в Украине присоединились к борьбе против России. Другие бежали. Оставшаяся небольшая группа управляет столовыми и изготавливает острые металлические препятствия для блокирования российских караванов и танков. Их бомбоубежища ночью принимают десятки местных семей.

«Остановить производство было трудным решением. У нас было много заказов, многие клиенты ждали нашего материала. Но если вам нужно выбирать между безопасностью и потенциальной выгодой, я думаю, ответ очевиден», — сказал Бибик, проработавший в компании почти два десятилетия. «Самое важное, что у нас есть, — это жизнь, и нам действительно нужно заботиться о людях, которых мы любим».

Аналогичные отключения произошли и в других отраслях в Украине, вызванные не только соображениями безопасности, но и тем, что война и массовый исход беженцев закрыли автомобильные и железные дороги для коммерческих грузовых перевозок. Часть готовой продукции Интерпайп, предназначенная для экспорта, теперь застряла в Черноморском порту Одессы.

Согласно отчету голландского банка ING, на долю Украины приходится всего 0,3% мирового экспорта, в то время как на Россию приходится 1,9%. Несмотря на это, некоторые компании, которые ведут бизнес с этими странами, начинают ощущать влияние войны.

Для России, ключевого поставщика энергоносителей, стали и сырых металлов, таких как никель, медь, платина и палладий, — многие из которых важны для автомобильной промышленности — опасения по поводу поставок связаны с жесткими западными экономическими санкциями и действиями России по борьбе с ними. Для Украины это сама война, которая прерывает поставки.

«Мы хотим отдавать приоритет беженцам, людям, пытающимся покинуть зону боевых действий, а также военным и гуманитарным караванам», — заявил президент и бывший генеральный директор Interpipe Fadi Hraibi из Хьюстона.

Сложности в другой украинской отрасли, производящей электропроводку для автомобилей, уже сказываются на европейских автопроизводителях. По данным правительственного агентства, которое поощряет иностранные инвестиции, в Украине есть более 30 автомобильных заводов, большинство из которых находятся недалеко от границы с Польшей и другими европейскими соседями.

Немецкий поставщик запчастей Leoni заявил, что производство было остановлено на двух заводах в Западной Украине, в Штири и Коломые, и ищет временные альтернативы. «Мы понимаем, что эта ситуация затрагивает не только Леони, но и весь сектор», - заявил пресс-секретарь Грегор ле Клер.

Украина также является одним из крупнейших в мире поставщиков неона — газа, используемого в лазерах, который помогает размещать интегральные схемы в компьютерные процессоры. Это беспокоит менеджеров автомобильной промышленности, которые опасаются, что проблемы с поставками неона могут усугубить глобальный дефицит процессоров, что уже привело к сокращению производства и дефициту автомобилей по всему миру.

Интерпайп имеет пять заводов в Украине, все они расположены в промышленном ядре Днепра и прилегающего региона, который имеет стратегическое положение на реке Днепр к юго-востоку от столицы Киева.

Пока российские авиаудары не достигли Днепра в пятницу, четвертый по величине город страны был довольно спокойным, за исключением случайных звуков зенитных сирен, в первые две недели российского вторжения. Но 24 февраля менеджеры Интерпайп быстро приняли решение закрыть все свои объекты.

Президент России Владимир Путин начал вторжение до рассвета, а к полудню работы завода прекратились, сказал Бибик. В тот вечер он увидел, как последних пяти рабочих перевели в пригород, где они живут. По словам Бибика и Храйби, все работники фирмы продолжают получать зарплату.

Клиенты фирмы в железнодорожном и энергетическом секторах часто заказывают трубы, колеса и другую продукцию за несколько месяцев, но Храйби сказал, что изменения вызовут дефицит и заставят некоторых искать альтернативы. Некоторые клиенты колес, такие как саудовский железнодорожный оператор, считают эту фирму единственным поставщиком. Два ее основных конкурента, ОМК и Евраз, находятся в России, и менеджер ожидал, что клиенты будут избегать их.

«Я не знаю, выживет ли наш бизнес», - сказал он. «Мы делаем все, что нам нужно, чтобы поддержать людей, сохранить наших сотрудников, чтобы иметь возможность возобновить работу через месяц, два или три, когда все вернется или, по крайней мере, приблизится к нормальной жизни. Но на самом деле никто не может предсказать, что произойдет».

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Автомобильный журналист AP Том Кришер внес свой вклад в развитие этой фирмы из Детройта.