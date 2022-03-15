Видео: Момент, когда чилийский полицейский убил преступника, который сбил его при попытке уклониться от полицейской проверки

Преступник был убит сотрудником полиции в Сантьяго-де-Чили после того, как его сбили, когда он хотел сбежать от полицейского контроля, и наехал на одного из агентов.

Инцидент был зафиксирован камерами безопасности и дает отчет о моменте инцидента.

Инцидент произошел в коммуне Центральный Эстасьон, расположенной в 2,3 км от Дворца правительства, когда два сотрудника полиции - учреждения, отвечающего за общественный порядок и безопасность, - были предупреждены доставщиком еды о том, что два человека на борту автомобиля грабили пешеходов, поэтому они следил за подозрительным автомобилем.

Из учреждения подполковник де Карабинеров Маурисио Апабласа, заместитель префекта служб центральной префектуры Сантьяго, упомянул об этом событии и сказал: «Один из карабинеров помещает мотоцикл перед автомобилем, спускается и немедленно два пассажира, не предвидя никаких что-то вроде последствий, начните свой марш с бега к карабинерам. К счастью, ему удается оставаться на капоте, где он выстреливает не менее пяти раз в водителя», - сказал подполковник.

Как видно из видео, после того, как карабинеры упали на тротуар, автомобиль убегает в направлении торгового центра Persa de Estación, где они вышли из машины и разделились. Однако побег водителя не позволил ему скрыться в результате огнестрельных ранений.

По словам Апаблазы, водитель, который наехал на полицию «в результате баллистических травм, полученных им на уличной дороге», добавляет, что его арестовали, перевели в медицинский центр и «через несколько минут скончались в Центральной больнице» из-за серьезности полученных ранений.

В случае сбитого полицейского ему помогали прохожие, в том числе пожарный, который помогал ему до прибытия машины скорой помощи. Из учреждения они заверили, что «наши карабинеры, к счастью, с незначительными травмами, и в центре камеры есть поддержка наших действий».

Тем временем второй пилот, сбежавший, все еще в бегах и от карабинеров они работают над его поиском.

После инцидента были сокращены улицы в связи с прибытием Специальной полицейской оперативной группы (GOPE) из-за наличия подозрительных сумок внутри автомобиля, которые позже были уволены, поскольку опасные элементы и движение возобновилось.

Преступность в коммуне

Как следует из названия, коммуна Estación Central расположена в самом центре столицы и недавно столкнулась с серией жестоких событий. От попадания снарядов в окна домов соседей до убийств среди бела дня.

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Менее недели назад, в четверг днем, человека, ожидавшего на автобусной остановке, четыре раза застрелили возле торгового центра Plaza Alameda. По данным службы карабинеров, инцидент произошел в разгар спора между уличными торговцами в этом секторе, и до сих пор задержанных нет.

С декабря жители района живут в страхе, они обвиняют в присутствии предполагаемого снайпера. Жители утверждают, что они принимают и находят балийцев вблизи своих домов.

Жаклин Моралес, которая живет со своим партнером и малышом, сказала, что «в меня несколько раз стреляли в окно квартиры. Это в основном страх, что договор дойдет до нас в голове, на один глаз, потому что окно [удар] окна было на высоте головы», - сказал сосед в интервью Chilevisión.

Со стороны муниципалитета они начали расследование, чтобы выяснить, откуда происходит воздействие гранул, и положить конец небезопасности жителей.

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