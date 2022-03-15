Видео: Авилес Уртадо из Чили забил призовой гол Пушкаша в Лиге МХ

Aviles Hurtado de Rayados de Monterrey festeja una anotación en el estadio BBVA, en Monterrey (México). EFE/Archivo

В 34 года центрфорвард Колумбии Авилес Уртадо забил гол, достойный признания премии Пушкаша, во время матча Лиги MX 2022 года между Некакса и Пачукой.

Ариете из Тимбуки, Каука, заставил замолчать стадион Виктория в городе Агуаскальентес на 10-й минуте помолвки и завоевал аплодисменты болельщиков после блестящего определения чилийца, который записался в частичном 0-2 в пользу Тузо после точного захвата центр, присланный Виктором Гусманом.

Пачука рано начал выигрывать матч благодаря голу опытного эквадорского полузащитника Ромарио Ибарры, который через несколько секунд на 3-й минуте попал в смертельное право, чтобы побить гол, который защищал Луис Малагон, следующим образом:

Имея южноамериканский талант на борту, Пачука стал неудержимым во время своего визита в Некаксу и доминировал на протяжении всего первого тайма со следующими мастерски выполненными произведениями искусства Авилеса для 0-2 во второй половине дня:

Авилес является специалистом в этом типе действий, потому что 1 апреля 2017 года он забил гол, равный или лучше, чем этот, Атласу де Гвадалахаре в турнире, завершившемся в том же году, как видно ниже в стандартной игре, инициированной Джо Короной и которая принесла ему награду как лучший гол Турнир Клаусура 2017:

Авилес уже забивал акробатические голы и именно против Некакса он показал свое большое определяющее мастерство в четвертой четверти корта. 23 сентября 2021 года Уртадо Эррера отдал 3 очка единственной целью матча Пачуке в первом чемпионате в том же году, как видно ниже:

Авилес сообщил о своем первом голе в году, и не было лучшего способа отпраздновать его подвиг, чем в конечном итоге выиграть матч в эту субботу, 5 февраля со счетом 1-3 в качестве посетителя. Ночной разгром был зафиксирован аргентинским нападающим Николасом Ибаньесом на 75-й минуте матча, через семь минут после того, как колумбиец Уртадо покинул площадку после замены уругвайского полузащитника Хесуса Триндаде. Это было определение 0-3:

Скидка для Некакса достигла 90+1 минуты после определения уругвайского нападающего Факундо Батисты, который перехитрил защиту Пачуки и получил пас от Родриго Агирре в прямой и воздушной игре:

Непобедимым началом является то, что Пачука станет временным и одиночным лидером турнира Клаусуры в Мексике 2022 года, набрав 9 очков и разницу мячей +4 за три победы и одно поражение от Клуба Леона. Во главе с уругвайцем Гильермо Альмадой уже подумывают принять Керетаро в понедельник, 4 февраля, 14 февраля на стадионе Мигеля Идальго в городе Пачука-де-Сото.

В этом составе «Пачука», который столкнется с Клаусурой 2022 года, также являются колумбийские защитники Яиро Морено, Оскар Мурильо и Гейссон Переа. Морено и Мурильо отсутствуют из-за травмы и отсутствия в составе сборной Колумбии на квалификационных матчах против Перу и Аргентины, а Переа (бывший игрок «Атлетико Насьональ») выходил на замену в течение 90 минут, сыгранных Тузосом в Агуаскальентесе.

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