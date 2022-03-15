Видео: Полицейский из Кордовы украл игрушку из киоска и был снят на видео

Киоск, расположенный в парке Сармьенто в городе Кордова, стал ареной предосудительных действий полицейского, который воспользовался пренебрежением к тому, кто его обслуживал, и украл игрушку популярного японского аниме Dragon Ball из киоска в виду камеры видеонаблюдения .

Инцидент произошел в прошлую пятницу, около 19.30, в магазине, расположенном рядом с одним из вагонов, расположенных на проспекте Деодоро Рока, и между двумя ресторанами. Однако изображения были опубликованы в последние несколько часов и стали вирусными в социальных сетях.

Мужчина в форме, который носил свое законное оружие, был снят камерой наблюдения, расположенной внутри помещения. Изображения раскрывают методологию, которую он использовал для удаления объекта, не вызывая подозрений у присутствующих. В то время как дежурный киоск обслуживал другого клиента, полицейский из Кордовы изменил место хранения продукта, оставив его вне поля зрения сотрудника , а затем переносил его из одного момента в другой. Тем временем он совершал незначительные покупки, чтобы еще немного ввести в заблуждение.

«Он купил билет на младенца, четыре жвачки и свободную сигарету», - сказал владелец киоска, где покупаются билеты на кариес, в диалоге с El Doce.

Согласно показаниям торговца, агент, по-видимому, видел, как продукт был украден. «Кукла Dragon Ball стоила 1200 песо. Мы подали жалобу в 4-й полицейский участок парка, и они пришли посмотреть видео», - сказал владелец.

Момент, когда полицейский в Кордове крадет игрушку из киоска.

Тем временем другие полицейские грабят, в том числе на камеру, с такими эпизодами, как дерзкая вспышка, от которой пострадал сотрудник федеральной полиции одетый в гражданскую одежду, который находился на борту поезда Сармьенто на станции Флорес.

Инцидент произошел в среду, 9 числа этого месяца. Согласно кадрам, полученным с камер слежения железной дороги, преступник вошел в свое тело через окно одного из вагонов и украл мобильный телефон из руки мужчины, который ехал на первом сиденье. Это ограбление «кенгуру», повторяющийся преступный маневр на вокзалах.

Удивленный случившимся пассажир вышел из поезда, который еще не шел, и начал преследовать вора, который мчался по станционным сооружениям. Тем не менее, последовательность взрыва и последующая попытка побега были предупреждены сотрудниками командования Trains Seguros, которое принадлежит Тренесу Аргентинос, и полицейские, находившиеся на месте происшествия, были проинформированы о необходимости немедленного вмешательства.

После непродолжительного преследования преступник был задержан военнослужащими, а телефон извлекли и вернули владельцу. Дело об ограблении велось Национальным уголовным и исправительным судом № 55.

Аналогичная ситуация произошла в январе, когда очередная вспышка полицейского, ехавшего в поезде Roca, стала вирусной. Точно так же вор выхватил телефон у офицера городской полиции.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:







