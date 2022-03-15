Украинские гребцы находят поддержку у соседей

Tokyo 2020 Olympics - Canoe Sprint - Women's C2 500m - Semifinal 2 - Sea Forest Waterway, Tokyo, Japan - August 7, 2021. Liudmyla Luzan of Ukraine and Anastasiia Chetverikova of Ukraine react after the race REUTERS/Yara Nardi

Украинским каноэ-спортсменам, перемещенным в результате российского вторжения в Украину, соседние страны предложили жилье и поддержку. По данным Международной федерации каноэ (ICF), многочисленные национальные федерации предложили принять и поддержать украинских гребцов, включая большую группу, которая собралась в Турции после начала конфликта.

Группа, бежавшая в Турцию, включала более 120 спортсменов, среди которых были взрослые, юниоры и параканоэ. В ICF добавили, что ситуация для этих спортсменов была тяжелой из-за замораживания денежных переводов внутри Украины, что указывает на то, что спортсмены были лишены финансирования и денежной поддержки.

Румынская федерация каноэ предложила многим спортсменам из турецкой группы проживание и полный пансион в центре высоких результатов. Кроме того, некоторые спортсмены поедут в Болгарию, национальная федерация которой также предложила некоторую помощь.

Несколько национальных федераций также предложили места юниорам. МКФ указала, что Польша, Венгрия, Франция, Германия и Эстония делают это.

Паралимпийские игры Токио-2020 - Спринт на каноэ - Мужчины, одиночный каяк, 200 м - KL3 Heat 1 - Водный путь Морской лес, Токио, Япония - 2 сентября 2021 года. Сергей Емельянов из Украины в действии. REUTERS/Томас Питер

МКФ добавил, что многие спортсмены, занимающиеся параканоэ, в том числе в инвалидных колясках, все еще нуждаются в жилье и поддержке. На момент последнего общения для этих спортсменов не было согласованного ответа, но президент ICF Томас Конецко сказал, что уверен, что международное сообщество каноэ сплотится вместе для этих спортсменов.

Говоря о ситуации в целом, Конецко заявил: «Мы все должны очень гордиться щедростью наших друзей из Румынской федерации каноэ и других федераций по всей Европе».

«Через несколько часов после того, как разворачивался этот кризис, начали поступать предложения. Это, безусловно, вызвало улыбки у группы спортсменов, которые сейчас делают это очень тяжело. У них все еще есть семья и друзья в Украине, поэтому каждый день для них полон беспокойства и беспокойства».

В интервью ICF на прошлой неделе украинская спортсменка по гребному слалому Виктория Добротворская призналась, что «иногда очень трудно продолжать тренироваться».

Люди прибывают на пароме после бегства от российского вторжения в Украину на пограничный переход Исаччия-Орловка, Румыния, 14 марта 2022 года. REUTERS/Стоян Ненов

Она отправилась из тренировочного лагеря в Польше, чтобы помочь своей семье бежать из Украины, прежде чем вернуться в Польшу, где ее разместили и разрешили тренироваться.

На вопрос, что люди могут сделать, чтобы помочь Украине и украинским спортсменам, Добротворская ответила: «Думаю, всем людям просто нужно молиться за нашу страну», добавив, что «нам нужен только мир в нашей стране и остановить [войну]».

Помимо поддержки, предоставляемой отдельным спортсменам и тем, кто контактирует с ICF, Федерация каноэ Украины (FCU) также работает над оказанием помощи спортсменам. Федерация продолжала публиковать новости на Facebook с самого начала вторжения. На сегодняшний день они утверждают, что получили предложения о поддержке от Италии, Венгрии, Румынии и Польши. По данным национальной федерации, украинские спортсмены также были приняты Молдовой и Эстонией.

Президент ICF Томас Конецко призвал продолжать поддерживать украинских гребцов, заявив: «Я призываю нашу семью гребцов на каноэ продолжать оказывать поддержку Украине. К сожалению, этот кризис, возможно, не закончится надолго, поэтому нам нужно оказать как можно больше помощи».