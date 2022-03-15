Великобритания наложила вето на экспорт предметов роскоши в Россию и повысила тарифы на водку

Лондон, 15 марта Британское правительство объявило во вторник о новых санкциях против России за вторжение в Украину, которые включают запрет на экспорт некоторых предметов роскоши, таких как мода, автомобили и произведения искусства, а также дополнительные тарифы в размере 35% на импорт, например водку. В заявлении Министерства внешней торговли говорится, что эти меры, которые вступят в силу в ближайшее время, «нанесут максимальный ущерб военной машине» президента России Владимира Путина. Импортируемые продукты, на которые будут распространяться эти новые тарифы, составляют 900 миллионов фунтов стерлингов (около 1 миллиарда евро на сегодняшний день обмена), говорится в сообщении министерства. К ним относятся железо, сталь, удобрения, древесина, шины, железнодорожные контейнеры, цемент, медь, алюминий, серебро, свинец, железная руда, напитки, спиртные напитки и уксус, стекло, крупы, масличные культуры, бумага и картон, машины, произведения искусства, антиквариат, искусственные шкуры и шкуры, корабли и белая рыба, согласно правительственный список. Министерство отмечает, что и Россия, и Беларусь больше не будут пользоваться «клаузулой о наиболее благоприятствуемой нации», спонсируемой Всемирной торговой организацией (ВТО). CNMF — это соглашение, в котором одна сторона обещает другой всегда предлагать лучшую цену или условия при покупке продукта или услуги. Британское правительство отмечает, что запрет на экспорт предметов роскоши осуществляется в координации с «большой семеркой» (G7, более развитые экономики), а также в сотрудничестве с ВТО. Целью этого вето является обеспечение того, чтобы «олигархи и другие члены элиты, которые обогатились в рамках мандата президента Путина и поддерживают его незаконное вторжение, были лишены доступа к предметам роскоши», говорится в заявлении. «Соединенное Королевство работает плечом к плечу с нашими международными партнерами, чтобы наказать Путина за его варварские действия на Украине, и мы продолжим работать над тем, чтобы лишить его режим средств для их осуществления», - заявила в ноте министр международной торговли Анн-Мари Тревельян. Глава экономики Риши Сунак отмечает, что новые тарифы «еще больше изолируют российскую экономику от мировой торговли». Сунак напоминает, что Лондон уже заморозил активы и запрещает въезд в страну семи известным олигархам и 386 членам российской думы. ШЕФ Джм/прк/иг