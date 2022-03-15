Поворотный момент для токсичного правительства, которое стремится управлять без результатов

Argentina's Vice President Cristina Fernandez de Kirchner gestures to President Alberto Fernandez outside the National Congress during the opening session of the legislative term for 2022, in Buenos Aires, Argentina March 1, 2022. Natacha Pisarenko/Pool via REUTERS

В то время как мир тронут резней, которую Россия совершает против украинского народа, в Аргентине мы продолжаем спорить и обсуждать те же проблемы, которые десятилетиями выводили нас на дно пропасти. Монологи Тато Бореса остаются более актуальными, чем когда-либо, как явное свидетельство народного и национального упадка токсичного правительства, которое не может достичь результатов. Они лишь ухудшают повседневную жизнь людей, возмущенных и измученных таким влиянием и освобождением от государственного сектора, в то же время, когда Альберто Фернандес сталкивается в поворотный момент с большим количеством проблем одновременно.

Поскольку правящая коалиция разделилась на две части, аспект, который больше не могут скрывать основные ссылки на эту политическую дугу, становится ясно, что с одной стороны и с другой стороны внутреннего раскола Фронта всех «против всех» они намерены навязать друг другу совершенно разные идеологии. и тропинки, в то время как некоторые хотят пойти налево, другие пытаются приблизиться к центру.

После ухода Максимо с поста президента правящего блока нижней палаты, того немногого, что говорит «королева поленты» и молчания «королевы поленты», а также заявлений «ворона» Ларрока, больше не представляется возможным поддерживать идеологическое единство правительства, с которым сейчас сталкивается в помимо всех внешних проблем, серьезная проблема выживания, которая, будучи единым политическим фронтом, является лишь карикатурой.

Соглашение с МВФ стало последней каплей, но раскол, который разбил правительство надвое, назревал еще до поражения PASO. Массовая потеря 5,2 миллиона голосов стала серьезным ударом для Кристины, от которого она не может оправиться в результате большей слабости, которую она проявляет в своем политическом будущем, и ее намерений еще дальше отойти от Comodoro Py, аспект, который сегодня выглядит наименее сложным, на данный момент почти семидесятилетний вице-президент, который уже отвечает за износ, который вызывает столько неприятностей. Время проходит для всех. Их политические размышления перестали быть прежними.

Яростная корректировка, которую правительство Альберто Фернандеса берет на себя честь, учитывает любые шансы на успех в 2023 году, последний аспект, который «королева поленты» более чем ясен, потому что это уже причинило ей мрачное поражение в 2021 году. Это объясняет, почему христианство как фракция отходит или, по крайней мере, пытается это сделать, от катастрофических результатов худшего демократического правительства в истории Аргентины. Кристина пытается предвидеть свою очень вероятную роль оппонента, которую ей придется играть с 2023 года.

Альберто Фернандес заставляет «терпеть, глотать слюну и двигаться дальше» своей новой мантрой. Не он собирается разорвать правящую коалицию, по той простой причине, что у него еще нет необходимой политической силы (и, возможно, никогда ее не было). Он знает свои ограничения, но он достаточно сумасшедший, чтобы попытаться переплыть Атлантический океан. Кроме того, само христианство берет на себя ответственность перед всеми за грязную работу, бегая от правительства, вставая на сторону и играя роль оппозиционной фракции.

Предосудительная агрессия против забросанного камнями вице-президента дала ей необходимую ногу, чтобы виктимизировать себя и пустить дым заговора против ее мухи, аспект, который добавляет ей выход из правительства, которое ускоряется к провалу.

Дождь из камней, обрушившийся на кабинет вице-президента, является признаком того времени повсеместного безумия, которое не может остаться незамеченным. Должно быть, президент лично и публично опроверг этот факт. Насилие не может и не должно быть политическим ресурсом. Когда ему это не удалось, он снова наткнулся на себя. И неважно, отвечает Кристина на телефон или нет, факт заслуживает доверия, помимо страданий, от которых страдают все человеческие отношения.

И Кристина, и Максимо понимают, что политический «Франкенштейн», который, как мне кажется, является обладателем власти и теперь на 5,2 миллиона голосов меньше, потерпел фиаско. Альберто никогда не вставал на позицию, в которой сидел. В первые два месяца пандемии у нее была только одна весна, а затем она превратилась в «креольскую утку». Предсказать, чем закончится весь этот национальный и народный беспорядок, - невыполнимая задача. Случиться может все, что угодно.

И когда в правительстве страны «может случиться все, что угодно», это происходит потому, что это правительство сбилось с пути и находится в бегстве, что отражается в новом «нападении» на сельскую местность или в нерожденном «заместителе секретаря аргентинского подразделения жизнестойкости», название которого столь же неуклюже, как и само действие его почти создание и исчезновение снимков. Ситуация такого типа, порожденная Casa Rosada, не имеет смысла в нынешнем контексте страны, что вновь ставит под сомнение степень небрежности, с которой обращаются с общественностью.

Тот, который исходит отсюда, для правительства Зелига аргентинской политики, сильно отличается от всего, что осталось позади. Имея на этом посту менее двух лет, он должен столкнуться с корректировкой, навязанной подслащенным соглашением с МВФ, корректировкой, которая, безусловно, запечатает судьбу его политического будущего, и, если он этого не сделает, последствия будут еще хуже в ожидании катастрофы. Инфляция продолжает расти, и Альберто со своим ослабленным окружением явно бессилен остановить бедствие, от которого страдает подавляющее большинство аргентинцев.

Кристина знает это, и я хочу держаться как можно дальше от этой фотографии. Его сегодня беспокоят судебные дела, которые до сих пор отнимают у него сон, и осложнения, которые уже начинают пахнуть в коридорах судов.

Успешная избирательная стратегия оказалась еще более серьезной проблемой, чем раньше. И это происходит в результате того, что люди продолжают управлять страной, чтобы победить на выборах, а не решить структурные проблемы, стоящие перед страной. Для популистского правительства управление без «кошелька» — это как гонка без бензина. Он не может добраться до места назначения, дорогой.

Немалый момент, который мы должны проанализировать, - это трагическая трещина, которая делает Аргентину вращающейся дверью (много движения, нулевой прогресс), когда Максимо хлопает дверью, уходя с поста председателя правящей скамьи Палаты депутатов, и голосует против соглашения, которое его собственное правительство достигло с МВФ, и Кристина с ее молчанием Далеко от соглашения, правительству не потребовалось «пяти» минут, чтобы достичь консенсуса с реальной оппозицией.

Это говорит нам о том, что когда токсичные люди бегут, консенсус возможен.