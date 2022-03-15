АШХАБАД, Туркменистан (AP) — Сын лидера Туркменистана победил на президентских выборах в стране Центральной Азии, сообщили во вторник представители избирательных органов после необычной задержки с подсчетом бюллетеней.

Триумф Сердара Бердымухамедова консолидирует политическую династию его семьи во главе этой богатой газом нации.

Результаты выборов, состоявшихся в субботу, неожиданно затянулись после того, как власти заявили в воскресенье, что им нужно больше времени для подсчета голосов.

Бердымухамедов, сын президента Гурбангулы Бердымухамедова, выступал в качестве большого фаворита и, по данным Центральной избирательной комиссии, набрал 72,97% голосов.