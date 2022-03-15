Тухель: «Пока у нас есть футболки, мы будем бороться»

Лондон, 15 марта Немец Томас Тухель, тренер «Челси», настаивал на том, что до тех пор, пока у них есть футболки, они будут продолжать бороться из-за сложной финансовой ситуации, в которой находится клуб, а их доходы заморожены санкциями правительства Великобритании в отношении владельца, олигарх Роман Абрамович. «Пока у нас есть футболки, пока мы живы, мы будем бороться за успех. Мы в долгу перед людьми, которые нас поддерживают», — заявил Тухель в превью матча Лиги чемпионов против «Лилля», в котором они начинают со счёта 2:0 с первого матча. «Мы должны справиться с этим. Мы должны быть вместе, находить решения. Есть много проблем, с которыми мы обычно не сталкиваемся и которые нам теперь придется решать», - сказал немец, касаясь сложностей путешествий с лимитом расходов в 20 000 фунтов стерлингов за игру вдали от дома. Тухел также рассказал о ситуации, сложившейся в матчах «Челси», с песнями в пользу Романа Абрамовича, что вызвало волдыри в британском парламенте. «Не знаю, является ли это самой важной темой для обсуждения в парламенте. Если это так, нам нужно беспокоиться о приоритетах. Есть более срочные дела», — добавил Тухель. ШЕФ мсг/кг