Майами, 15 марта После санкций, объявленных во вторник Москвой против лидеров США, бывший президент Дональд Трамп заверил, что «медленный» ответ Джо Байдена на вторжение России в Украину обусловлен предполагаемым «конфликтом интересов» со стороны его семьи. Трамп заявил в заявлении, что, хотя это что-то «ужасное во многих отношениях», эти санкции должны заставить Байдена объяснить, почему его семья «получила 3,5 миллиона долларов от очень богатой жены бывшего мэра Москвы» Елены Батуриной. Правительство России объявило, что со вторника Байден, некоторые члены его кабинета и руководители американских агентств, а также премьер-министр Канады Джастин Трюдо не смогут въехать в свою страну в ответ на аналогичную санкцию, введенную этими странами. Это обвинение Трампа не ново, поскольку он уже поднимал его во время президентских дебатов с Байденом в преддверии президентских выборов в США 2020 года. Затем он перекликается с отчетом сенаторов-республиканцев о том, что Хантер Байден, сын нынешнего президента, получил 3,5 миллиона долларов от жены мэра Москвы Юрия Лужкова в 2014 году. Не приводя подробностей, Трамп указал, что этот факт, возможно, стоит за тем, что, по его мнению, Байден «медленно предпринимал действия» в кризисе, приведшем к вторжению России в Украину. «Может быть, поэтому Байден так «медленно предпринимает действия» в отношениях с Россией. Это действительно серьезный конфликт интересов, который, возможно, сейчас будет раскрыт полностью и окончательно!» , заявил бывший президент, который пока не раскрыл, будет ли он снова баллотироваться на президентских выборах 2024 года, вероятно, против Байдена. Как сообщается в заявлении МИД России, объявленные сегодня санкции являются ответом на аналогичные меры, введенные Соединенными Штатами по случаю вторжения в Украину. Таким образом, Байден и Трюдо, а также госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли включены в российский «список исключений». Есть также сын Байдена, Хантер; а также бывший госсекретарь и бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Санкции в США преуменьшаются, потому что, как отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, никто из тех, кто включен в список, не планирует совершать «туристические поездки» в Россию, и нет «банковских счетов, к которым мы не сможем получить доступ». ШЕФ абм/кружево