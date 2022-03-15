Трейдеры обращаются к бразильским облигациям с инфляцией

(Bloomberg) Трейдеры облигаций обращаются к бразильским облигациям, связанным с инфляцией, в то время как центральный банк, похоже, готов замедлить темпы ужесточения денежно-кредитной политики, даже несмотря на усиление ценового давления во всем мире.

Двухлетний безубыток страны, уровень инфляции, подразумеваемый в ценах на рынке облигаций, вырос до 6,83%, самого высокого уровня за шесть лет, поскольку трейдеры принимают план монетарного управления сократить один из самых агрессивных циклов корректировки в мире и применить рост на 100 базисных пунктов в среду.

то время как война в Украине побудила операторов на мгновение увеличить ставки, которые центральный банк может отложить от своих указаний, скучная реакция чиновников, которые с тех пор не выступали публично, укрепила мнение о том, что они будут придерживаться первоначального плана.

Центральный банк Бразилии с начала 2021 года повышает стоимость заимствований для борьбы с безудержной инфляцией, повышая базовую ставку с 2% до 10,75%. На своей последней встрече в феврале официальные лица совершили третье подряд повышение на 150 базисных пунктов и продемонстрировали признаки меньшего повышения к следующей встрече. Две недели спустя Россия вторглась в Украину, что привело к росту цен на нефть и росту урожайности во всем мире.

Мнение о том, что центральный банк не склонится перед ростом инфляционного давления, заставило трейдеров переоценить цену ставок свопа, подтолкнув живот и длинный конец кривой. Ставки по контрактам, истекающим в январе 2025 года и январе 2027 года, выросли на 110 и 100 базисных пунктов с начала месяца.

Если официальные лица подтвердят ожидания, трейдеры сосредоточатся на тоне заявления, чтобы скорректировать ставки на предстоящие решения. В настоящее время кривая не учитывает увеличение такой же величины в мае и еще 100 базисных пунктов корректировки на следующих двух совещаниях, которые можно разделить.

Экономисты повысили прогнозы роста индекса потребительских цен до 6,45% с 5,65% в этом году и 3,7% с 3,51% к 2023 году, согласно последнему опросу центрального банка, после того как рост цен на нефть привел к тому, что государственная нефтяная компания Бразилии подняла цены на топливо. Хотя правительство президента Джейра Болсонару снизило налоги на топливо и ищет дополнительные меры для смягчения воздействия на цены конечного потребителя, любая мера, вероятно, окажет серьезное влияние на налоговые счета, что также окажет давление на ставки свопов.

Первоначальное примечание:

трейдеры ищут хеджирование инфляции, поскольку Бразилия собирается замедлить повышение ставок

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