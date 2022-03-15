Толима ждет победы над ФК Патриотас, чтобы подняться на вершину

Хозяева поля выигрывают и хотят сохранить положительную серию, в то время как гость снова попытается набрать три очка после последнего свидания.

Толима победил Кортулуа со счетом 3:1 в предыдущем матче. В последних 4 сыгранных матчах он выиграл в 2 матчах, проиграл с 1 шансом и сравнял счет в 1 матче.

Накануне «Патриотас» сравнял счет со счетом 1:1 против «Ла Эквидад». В последних сыгранных матчах он одержал 2 поражения и 2 ничьи.

Винотинто-и-Оро и Красный будут измерены завтра в 18:00 (аргентинское время). Матч за 11-й день чемпионата Колумбии - Лига Betplay 2022 будет сыгран на стадионе Мануэля Мурильо Торо.

Последние 5 раз, когда они встречались на турнире, имели все возможные результаты. Хозяева собрали 3 победы, а визит добавил 1. В 1 матче они оказались даже на табло.

Заведение занимает второе место с 22 очками и 7 победами, а посетитель достиг 6 единиц и занял девятнадцатое место в турнире.

Судья, назначенный на матч, — Эдилсон Ариса Морено.

Расписание футбольных клубов «Толима» и «Патриотас», в зависимости от страны



Аргентина: 18:00

Колумбия, Мексика EST и Перу: 16:00 CST в Мексике и Никарагуа: 15:00

MST в Мексике и Мексика PST: 14:00

Венесуэла: 17:00

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