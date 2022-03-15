Три колумбийца командуют идеальными одиннадцатью игроками Liga MX после десятого свидания

После игры в десятом раунде Liga MX идеальные одиннадцать дней состояли из трех колумбийцев, все нападающие, которые внесли значительный вклад в победу своих команд. Это Луис Киньонес, которого также выбрал один из букмекеров, спонсирующих турнир, как самый выдающийся игрок дня, Гарольд Пресиадо и Джулиан Киньонес, двоюродный брат первого игрока.

В ночь на пятницу, 11 марта, колумбийский футболист Хулиан Киньонес сообщил о голе в победе Атласа со счетом 1:2 против ФК «Хуарес». 24-летний центровой встряхнул гол, который защищал Уго Гонсалес, и, таким образом, отпраздновал первый гол ночи в Сьюдад-Хуаресе.

Игра перешла в перерыв с частичным 0-1, забитым колумбийским ариете, а опытный аргентинский нападающий Хулио Фурч принял 0-2 игры после того, как получил флеш-голевую передачу от Хулиана Киньонеса, который в конце помолвки стал лучшим игроком матча. клуб Гвадалахара, зарегистрировав рейтинг 8,3 из 10 портала, специализирующегося на спортивной статистике, SofaScore.

Фернандо Арсе-младший забил гол в финале 1-2, что ознаменовало скидку в результате для Хуареса после того, как воспользовался отскоком в игре с угловым ударом, где ему повезло, что он выстрелил клюшкой, и мяч вошел немного от ворот, который защищал Камило Варгас.

Гарольд Пресиадо, двукратный чемпион Депортиво Кали и недавно вызванный в сборную Колумбии Рейнальдо Руэда, сообщил о дубле на стадионе TSM Corona в Торреоне, Сантос Лагуна принимал клуб Тихуана на закрытии 10-й даты турнира Liga MX Clausura 2022.

Зелено-белые сделали свое дело дома и обыграли Xolos со счетом 4:0, лишив их возможности войти в зону после сезона, чтобы определить титул этого чемпионата.

Сантос начал выигрывать в первом тайме с малейшей разницы в списке. Однако на 69-й минуте история изменилась благодаря забитому головой в районе Hárold Preciado в угловом ударе, который его соперники пропустили, не ссылаясь на него. Колумбиец воспользовался депешей своего товарища Леонардо Суареса и с полным спокойствием кивнул, чтобы отпраздновать 2-0 на сланце. Пьеса требовала пересмотра VAR, но гол был наконец санкционирован.

Сантос воспользовался отчаянием Ксолоса, чтобы попытаться приблизиться к табло и сделал 3-0 в контратаке, в которой серия подборов в зоне гостей оставила Леонардо Суареса перед Джонатаном Ороско, которого он обыграл мощным ударом на 85 ′.

Уже в добавленное время «Уорриорз» забили со счетом 4:0, со вторым голом ночи для Гарольда Пресиадо, который воспользовался ошибкой Джонатана Ороско, вратаря, который оставил отскок в центр штрафной, где колумбийский нападающий был внимателен, чтобы протолкнуть мяч в сетки Тихуаны:

Пресиадо сейчас является лучшим бомбардиром своего клуба с пятью голами до сих пор в кампании лиги в Мексике.

Наконец, колумбиец Луис Киньонес забил свой первый гол на турнире и распределил голевую передачу в эту субботу в выездном разгроме Tigres UANL 0-3 против Леона в 10-м туре Клаусуры мексиканского футбола 2022 года. Для «Тайгерс», поднявшихся на второе место в турнирной таблице с 20 очками, также забили французы Андре-Пьер Жиньяк и Флориан Товен.

В 27 лет Ангуло недалеко от своей области отправил кросс Киньонесу, который по скорости побил свой счет и со средней дистанции выстрелил левосторонним выстрелом, который ударил и проехал над Котой за 0-2.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ: