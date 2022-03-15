Они протестировали VAR в Эстудиантес-Бока: два штрафа, которые Эченик опустил, и увеличительное стекло в офсайде спора

VAR начнется в два дня аргентинского футбола. В эти выходные состоится седьмой раунд Кубка Ла Лиги, так называемая дата классики с межзональными матчами, а следующий (восьмой) станет назначенным временем премьеры технологии в первом дивизионе.

Однако видеоарбитраж был внедрен в автономном режиме месяц назад, хотя на этот раз были известны выводы встречи в прошлые выходные. Выбран матч между Эстудиантесом и Бокой Хуниорс на стадионе UNO в Ла-Плате.

Он имел арбитраж Фернандо Эченике и имел несколько спорных исков. По данным TyC Sports, VAR (видеопомощник судьи) работал в матчах в обычном режиме, но без прямой связи с судьей матча.

Выводы, сделанные VAR в деле Estudiantes против Boca согласно вышеупомянутому порталу:

- «Что в начале пьесы не было оффиса, который заканчивается пенальти для Эстудиантеса за предполагаемое отсутствие Фрэнка Фабры (допуск Фабры от того, кто хочет играть мячом головой, а не от того, кто отклоняется в нем и в конечном итоге дает возможность)».

- «Это было преступно для Эстудиантеса рукой Карлоса Искьердоса».

- «Что в последнем матче есть пенальти Маркоса Рохо».

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Запуск VAR, который применяется в большинстве лиг мира, давно назрел в Аргентине. В принципе, было решено, что с четвертого дня этого Кубка профессиональной лиги применение технологии будет активировано, но это было отложено, и было решено перенести ее с восьмого дня соревнований, на один после даты классики.

VAR в Аргентине уже поступал из-за других отсрочек, поскольку сначала он собирался применить в августе прошлого года, затем он пошел на начало текущего чемпионата, позже он был запущен до четвертого числа и, наконец, до восьмого числа, который на этот раз кажется шарм. Стоимость видеопомощника судьи составляет 7 000 000 песо за день, и каждый местный клуб должен будет заплатить в общей сложности 500 000 песо каждый.

Так будет проходить восьмой день Кубка Лиги, где VAR дебютирует в Аргентине.

Банфилд - аргентинцы

Барракас Сентрал - Независимый

Бока - Арсенал

Центральная Кордова - ураган

Колумбус - Альдосиви

Оборона и правосудие - River

Тренажерный зал:

Годой Круз - Студенты

Ньюэллс - Платенсе

Патронаж - Унион

Расинг - Сармиенто

Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман

Тигр - Центральный Розарий

Велес - Ланус

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