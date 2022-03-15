Они сообщают о преследованиях и нападениях на силы безопасности в Кататумбо (Северный Сантандер)

Foto de archivo. Soldados hacen guardia durante un operativo especial como medida para aumentar la seguridad y combatir a los grupos criminales en la frontera entre Colombia y Venezuela, en un puesto de control militar en Arauca, Colombia, 12 de febrero, 2022. REUTERS/Nathalia Angarita

По предварительной информации властей, в понедельник вечером и рано утром во вторник в некоторых муниципалитетах региона Кататумбо Норте-де-Сантандер, на границе с Венесуэлой, было совершено несколько нападений и преследований против воинских частей.

Утверждается, что мужчины в форме подверглись нападению с применением винтовок и взрывных устройств в деревне Ла-Габарра в сельской местности муниципалитета Тибу. В сельских районах муниципалитета Сан-Каликсто поступали сообщения о столкновениях с неустановленными незаконными вооруженными группами, как сообщалось по радио Каракол.

Столкнувшись с ситуацией, солдаты оперативной группы Вулкано были отправлены в Ла-Габарру, которые будут поддерживать униформу, пострадавшую от преследований.

В понедельник днем также поступило сообщение о нападении с применением взрывчатки на армейский патруль в сельской местности Амальфи (Антиокия) на западе страны, в результате которого двое несовершеннолетних и один взрослый получили ранения.

На радиостанции Alerta Paisa они сообщили, что притеснения произошли в деревне Сан-Хуан, где, по данным тех же властей, было совершено нападение на два автомобиля, в которых были мобилизованы солдаты, обеспечивая безопасность солдат, которые обеспечивали безопасность во время воскресных выборов.

В предварительной информации, представленной властями, указывалось, что во время проезда транспортных средств устройства взрывались без травм ни одного военного персонала. Однако несовершеннолетний в возрасте до 15 лет, который передвигался по участку, получил травмы от осколков и значительную травму левой барабанной перепонки. В то время как взрослый также получил травмы ягодицы.





Незаконные вооруженные группы, как сообщается, вернулись в южную Боготу

В статье Следственного отдела Эль-Тьемпо на прошлой неделе сообщалось, что в ходе обыска и обыска в доме, расположенном в городе Сьюдад-Боливар, было совершено нападение на полицейский участок в районе Сьерра-Морена в городе Сьюдад-Боливар. Сьюдад-Боливар, к югу от Боготы; Генеральная прокуратура страны обнаружила 11 слитков «Индугель», осколочную гранату и 21 винтовочный патрон.

Этот факт все еще расследуется властями, поскольку ситуация вызывает тревогу у жителей сектора, которые опасаются присутствия вооруженных групп в этом районе столицы и его окрестностях. Они также сообщили в газете Богота, что на данный момент все указывает на то, что цель заключалась в том, чтобы взорвать полицейский участок и что план был от ELN, поэтому за информацию по-прежнему предлагается вознаграждение в размере до 200 миллионов песо.

Нападение произошло после того, как в городе Сумапас, рядом с Сьюдад-Боливаром, был проведен чрезвычайный совет безопасности, в котором приняли участие армия, полиция и мэрия, после убийства мужчины в его доме, расположенном в деревне Ла-Лагунита.

Газета узнала, что есть разведывательные отчеты, а также раннее предупреждение от Управления омбудсмена, в котором говорится о присутствии людей из клана Персидского залива, диссидентах Жантиля Дуарте и Ивана Маркеса, а также об Элн, стоящих за преступными действиями в Сумапасе и Сьюдад-Боливаре.

Они даже процитировали в этих средствах массовой информации еще один отчет Управления омбудсмена, в котором говорится о присутствии людей из клана Персидского залива, диссидентов Жантиля Дуарте и Ивана Маркеса, а также об Элн, стоящих за преступными действиями в этих населенных пунктах.

С июля 2021 года говорят о присутствии союзников Жантиля Дуарте в таких местах, как Кеннеди, Сьюдад-Боливар и Санта-Фе, благодаря информации, которую можно получить с компьютеров, захваченных вооруженными силами из структур этих диссидентов. Его главными союзниками будут бандолы, занимающиеся убийствами и незаконной торговлей оружием, в основном в Сьюдад-Боливаре и Санта-Фе.

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