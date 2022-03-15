Таковы были выводы встречи Серхио Фахардо с Коалицией Центра Эсперанса

После встречи, которая длилась более пяти часов, кандидат в президенты Серхио Фахардо рассказал о проблемах, с которыми столкнется Коалиция Centro Esperanza по итогам межпартийных консультаций 13 марта. Из всех альянсов, включенных в карту, политический «центр» был самым низким, набрав около 2 158 575 голосов.

На встрече, которая продолжалась до вечера понедельника, присутствовали другие бывшие предкандидаты от коалиции: Хуан Мануэль Галан, Карлос Амайя, Алехандро Гавирия и Хорхе Энрике Робледо. Его также видели Умберто де ла Калле, сенатор, избранный списком Зеленого альянса и Центром Эсперансы, и Хуан Фернандо Кристо, координатор кампании.

В связи с утверждениями о возможных разногласиях внутри коалиции участники встречи стремились определить стратегию отслеживания результатов избирательной гонки. Об этом заявил Фахардо, который выступил после диалога с другими членами политического альянса и призвал к «совместной работе».

«Мы единственные, кто способен объединить нашу страну. Мы выйдем далеко за рамки руководства общими дебатами. Каждый из них будет иметь свою роль и ответственность, которую мы собираемся обнародовать, потому что мы должны действовать с нескольких фронтов, таких как территориальный фронт, тематические программы и контакты с другими группами», - сказал кандидат в президенты в первую очередь.

«Наша задача — собрать почти 8 миллионов человек, которые не участвовали в этих выборах. Чтобы вызвать их, пригласить их и соблазнить, принять участие в предлагаемых нами изменениях», - добавил он, дав понять, что коалиция Центра Эсперанса «перейдет во второй тур и победит Густаво Петро».

Скриншот

Точно так же через свой аккаунт в Twitter Фахардо заявил, что единственный способ добиться «глубоких перемен» в стране - это «без дальнейших расколов». «Это только начинается, мы уже показали, что умеем исправлять и преодолевать. Мы выиграем президентский пост. Доверьтесь нам», — заключил он.

Давайте вспомним, что в последние несколько часов Фахардо исключил союз с Федерико Гутьерресом после того, как предложил ему «отказаться от гордости и высокомерия». Для бывшего губернатора Антьокии «Фико» представляет кандидата от урибизма: «Мы идем в один и тот же фильм, и это не хороший фильм для Колумбии», - сказал он.

В понедельник вечером состоялись дебаты в союзе между Семаной и Эль-Тьемпо, где присутствовали Густаво Петро, Фико Гутьеррес и Ингрид Бетанкур. Последний воспользовался возможностью отправить несколько пулл Серхио Фахардо, который не присутствовал на встрече.

Бетанкур, кандидат в президенты от партии «Зеленый кислород», утверждала, что она представляет политический «центр», вдали от политического механизма, а не бывшего мэра Медельина. «Серхио Фахардо отсутствует, он должен был быть здесь, они пригласили его, он должен был быть здесь, но он посылает очень четкий сигнал стране, он не лидер для этого конкурса», - сказал он.

Позже бывший сенатор заявила, что она «хочет, чтобы эта страна вышла и жила по-другому, а не с той ненавистью, которую разгоняют крайности. Мы собираемся объединить его по-другому, а не идеологией, у меня нет проблем ни с левыми, ни с правыми. С обеих сторон есть необычные люди».

«Неважно, кто приедет, как они приедут, главное — победить. Неважно, какое финансирование или поддержка. Здесь правый популизм и левый популизм», — заключил Бетанкур, критикуя «Фицо» и «Петро».

На снимке Ингрид Бетанкур, кандидат в президенты от партии Oxygen Green. Фото: Колпренса-Серхио Асеро

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: