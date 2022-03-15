Это пункты вакцинации против covid-19 в Боготе на понедельник, 15 марта

В этот понедельник, 15 марта, органы здравоохранения столицы Колумбии объявили, что в городе будет несколько пунктов вакцинации для людей, которые хотят пройти иммунизацию от covid-19, болезни, вызывающей новый коронавирус sars-cov-2.
Городские органы здравоохранения, которые настаивают на том, чтобы жители города были вакцинированы и завершили свои схемы, чтобы предотвратить их от новой болезни, которая оказалась смертельной у неиммунизированных людей.
Участки, где вы будете применять дозы с 8 утра до 5 часов дня, будут:
На севере города:
- Торговый центр Santafé
- Торговый центр Bulevar Niza
- торговый центр «Кафам Флореста»
- Торговый центр Parque Colina
- Торговый центр «Хасиенда Санта Барбара»
- Санитас Тоберин
На Западе:
- Торговый центр El Eden
- Торговый центр «Портал 80»
- Торговый центр Hayuelos
- Торговый центр Dorado Plaza
- Международный аэропорт Эльдорадо
- Торговый центр Plaza Imperial
- Торговый центр Нуэстро Богота
- Колизей Тибабуйес (до 16:00)
- Транспортный терминал Salitre
- Торговый центр Titan Plaza
- Компенсация гонки 68 avenue
- Парковочная башня Corferias
- Площадь ремесленников (до 16:00)
- Палатка в торговом центре Gran Estación
- торговый центр «Метрополис»
В центре:
- Торговый центр Mall Plaza
- Торговый центр Galerias (до 16:00)
- Санитас Зона In
- Площадь бабочек в Сан-Викторино (до 16:00)
На юге:
- Торговый центр Плаза де лас Америкас
- Торговый центр Пасео Вилла дель Рио
- Библиотека Эль Тинталь
- Колизей Кайетано Каньисарес (до 13:00)
- Колизей Эль-Тунал (с 7:00 до 16:00)
- Палестинский Колизей
- Южный терминал
Министерство здравоохранения также объявило о местах, где будут проводиться бесплатные тесты, чтобы определить, есть ли у вас covid-19, где они обслуживают с 9 утра и пока есть запасы. Очки заключаются в следующем:
В центре:
- Здание Мануэля Мурильо Торо (7-я гонка № 12 A-37)
На юге:
- Парк Олайя Эррера (27-я улица к югу № 21 A-40)
- Перед успехом Кеннеди (гонка 78 K # 37 A-53 на юг)
- Торговый центр El Ensueño (68-я улица, Южная авеню, 51-28)
- Торговый центр «Альтависта» (гонка 13 # 65 C-58 на юг)
На Западе:
- Парк Аламеда ла Тоскана (гонка 129 A # 132 C-50)
- Площадь Малока (гонка 68 D # 24 A-51)
На севере:
- Аптека Кафе Диспенсарио (гонка 13 # 48-47)
Фигуры заражения
Согласно ежедневному отчету органов здравоохранения, показатели Covid-19 в Колумбии в этот понедельник оставались низкими, поскольку в стране было зарегистрировано только 469 новых случаев инфицирования и 18 смертей.
В стране уже зарегистрировано 6 077 288 случаев заболевания, из которых только 6 374 остаются активными, в то время как 5 909 169 пациентов выздоравливают и 139 315 умерли.
«Число госпитализированных инфекций и смертей из-за COVID-19 продолжает снижаться», - заявил министр здравоохранения Фернандо Руис в Twitter, добавив, что «важно воспользоваться этим периодом, чтобы завершить вакцинацию и защитить себя от возможных новых вспышек».
Самое большое количество инфекций в течение дня было зарегистрировано в Боготе - 170, за ней следуют департаменты Сантандер (39), Кундинамарка (32), Антьокия (27), Боливар (24) и Валье-дель-Каука (23). 18 смертей, 17 из которых соответствуют предыдущим дням, произошли в Уиле и Валье-дель-Каука (3); Боготе, Норте-де-Сантандер и Сантандер (2), а также Арауке, Кальдасе, Какете, Кордове, Мете и Нариньо (1).
В течение дня было обработано 23 331 тест на covid-19, из которых 11 054 - это тесты ПЦР и 12 277 на антигены. С другой стороны, в рамках плана иммунизации в Колумбии в субботу было применено 96 866 вакцин, из которых 28 501 соответствует второй дозе и 4536 - формуле с одной дозой фармацевтической компании «Янссен».
С этой цифрой в стране уже применено 79 051 362 дозы, в то время как 34,19 миллиона человек имеют полный график вакцинации, а 9,48 миллиона колумбийцев получили бустерную дозу.
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