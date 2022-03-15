Это пункты вакцинации против covid-19 в Боготе на понедельник, 15 марта

Fotografía de archivo en la que se registró a una enfermera al preparar una dosis de una vacuna contra la covid-19, en Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega

В этот понедельник, 15 марта, органы здравоохранения столицы Колумбии объявили, что в городе будет несколько пунктов вакцинации для людей, которые хотят пройти иммунизацию от covid-19, болезни, вызывающей новый коронавирус sars-cov-2.

Городские органы здравоохранения, которые настаивают на том, чтобы жители города были вакцинированы и завершили свои схемы, чтобы предотвратить их от новой болезни, которая оказалась смертельной у неиммунизированных людей.

Участки, где вы будете применять дозы с 8 утра до 5 часов дня, будут:





На севере города:

- Торговый центр Santafé

- Торговый центр Bulevar Niza

- торговый центр «Кафам Флореста»

- Торговый центр Parque Colina

- Торговый центр «Хасиенда Санта Барбара»

- Санитас Тоберин





На Западе:

- Торговый центр El Eden

- Торговый центр «Портал 80»

- Торговый центр Hayuelos

- Торговый центр Dorado Plaza

- Международный аэропорт Эльдорадо

- Торговый центр Plaza Imperial

- Торговый центр Нуэстро Богота

- Колизей Тибабуйес (до 16:00)

- Транспортный терминал Salitre

- Торговый центр Titan Plaza

- Компенсация гонки 68 avenue

- Парковочная башня Corferias

- Площадь ремесленников (до 16:00)

- Палатка в торговом центре Gran Estación

- торговый центр «Метрополис»





В центре:

- Торговый центр Mall Plaza

- Торговый центр Galerias (до 16:00)

- Санитас Зона In

- Площадь бабочек в Сан-Викторино (до 16:00)





На юге:

- Торговый центр Плаза де лас Америкас

- Торговый центр Пасео Вилла дель Рио

- Библиотека Эль Тинталь

- Колизей Кайетано Каньисарес (до 13:00)

- Колизей Эль-Тунал (с 7:00 до 16:00)

- Палестинский Колизей

- Южный терминал





Медицинский персонал проводит тесты на covid-19 в виде фотографии файла. EFE/Маурисио Дуэнас Кастаньеда

Министерство здравоохранения также объявило о местах, где будут проводиться бесплатные тесты, чтобы определить, есть ли у вас covid-19, где они обслуживают с 9 утра и пока есть запасы. Очки заключаются в следующем:

В центре:

- Здание Мануэля Мурильо Торо (7-я гонка № 12 A-37)

На юге:

- Парк Олайя Эррера (27-я улица к югу № 21 A-40)

- Перед успехом Кеннеди (гонка 78 K # 37 A-53 на юг)

- Торговый центр El Ensueño (68-я улица, Южная авеню, 51-28)

- Торговый центр «Альтависта» (гонка 13 # 65 C-58 на юг)

На Западе:

- Парк Аламеда ла Тоскана (гонка 129 A # 132 C-50)

- Площадь Малока (гонка 68 D # 24 A-51)

На севере:

- Аптека Кафе Диспенсарио (гонка 13 # 48-47)





Фигуры заражения

Согласно ежедневному отчету органов здравоохранения, показатели Covid-19 в Колумбии в этот понедельник оставались низкими, поскольку в стране было зарегистрировано только 469 новых случаев инфицирования и 18 смертей.

В стране уже зарегистрировано 6 077 288 случаев заболевания, из которых только 6 374 остаются активными, в то время как 5 909 169 пациентов выздоравливают и 139 315 умерли.

«Число госпитализированных инфекций и смертей из-за COVID-19 продолжает снижаться», - заявил министр здравоохранения Фернандо Руис в Twitter, добавив, что «важно воспользоваться этим периодом, чтобы завершить вакцинацию и защитить себя от возможных новых вспышек».

Самое большое количество инфекций в течение дня было зарегистрировано в Боготе - 170, за ней следуют департаменты Сантандер (39), Кундинамарка (32), Антьокия (27), Боливар (24) и Валье-дель-Каука (23). 18 смертей, 17 из которых соответствуют предыдущим дням, произошли в Уиле и Валье-дель-Каука (3); Боготе, Норте-де-Сантандер и Сантандер (2), а также Арауке, Кальдасе, Какете, Кордове, Мете и Нариньо (1).

В течение дня было обработано 23 331 тест на covid-19, из которых 11 054 - это тесты ПЦР и 12 277 на антигены. С другой стороны, в рамках плана иммунизации в Колумбии в субботу было применено 96 866 вакцин, из которых 28 501 соответствует второй дозе и 4536 - формуле с одной дозой фармацевтической компании «Янссен».

С этой цифрой в стране уже применено 79 051 362 дозы, в то время как 34,19 миллиона человек имеют полный график вакцинации, а 9,48 миллиона колумбийцев получили бустерную дозу.





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