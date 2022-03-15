История брака, который Мария Феликс хотела сохранить в тайне

Мария Феликс не была женщиной, которая устраивала скандалы, и многие детали ее жизни всегда держались в секрете, но это было не так с ее романами, потому что она гордилась тем, что выбирала своих партнеров, а не наоборот. Однако это было не так с отношениями, которые она имела с музыкантом в течение года, с которым она вышла замуж и узнала о браке до некоторого времени после развода.

Известно, что Мария Феликс приходила бы к алтарю четыре раза, первый из которых был с Энрике Альваресом Алаторре, отцом ее единственного ребенка. Через семь лет она развелась и снова вышла замуж, но на этот раз с Агустином Ларой. Брак с композитором продлился всего три года, и они разошлись. Вскоре она вышла замуж за Хорхе Негрете, вдовой которого стала. А ее четвертым мужем был Алекс Бергер, за которого она была замужем 18 лет, пока не стала вдовой во второй раз.

Донья никогда не стеснялась открыто говорить обо всех своих мужах, даже в своей автобиографической книге она посвятила каждому из них по несколько страниц; однако была одна, о которой она никогда не упоминала, несмотря на сильные слухи об их романе, существовавшие в то время.

Распространился открытый секрет, что Мария вышла замуж за Рауля Прадо, члена трио «Лас Калаверас», и который подтвердил, что это другой участник, Мигель Бермехо. Он заверил, что свадьба актрисы и ее партнера состоялась вскоре после записи El Peñón de las Ánimas и через несколько месяцев помолвки.

Рауль Прадо был тем, кто публично рассказал о своем браке с «La Doña» (Фото: iMBd)

Некоторое время спустя, для Ovations, Прадо раскрыл, как он познакомился с Марией Бонитой и почему они держали свой брак в секрете.

По его словам, в Эль-Пеньон-де-лас-Анимас они работали вместе и любили друг друга, поэтому они начали ухаживать, которые внезапно достигли алтаря. Ему казалось, что их брак был «нерешительным», потому что он был внезапным, и они ничего не ожидали от другого, поэтому они никогда не хотели говорить об этом.

Певец подвел итог своей идиллии словами: «Смотри, мы с Марией познакомились на съемках фильма «Эль-Пеньон де лас Анимас», она находилась под опекой инженера Паласиоса. Однажды мы понравились друг другу и поехали пожениться в Куэрнаваке», - сказал бы он.

Ни один из них не придавал значения своему браку, потому что он длился всего шесть месяцев, а ухаживания - еще шесть. После этого года Феликс посвятил себя отрицанию каких-либо отношений с Прадо, но он даже хотел, чтобы образ Ла Доньи был частью фильма «Три черепа», где была рассказана часть истории трио.

Актеры, сыгравшие Рауля Прадо и Марии Феликс в фильме «Три черепа» (Фото: Facebook/Maria Felix: All My Wars)

Музыкант также рассказал, что во время брака они жили в очень сложной экономической ситуации, поэтому подарки, которые они оба дарили друг другу как пара, обычно носили только символический характер. Однажды, несмотря на нехватку, в которой жила Мария, когда приехала в Мехико, она дала Раулю серапе из Сальтильо.

Вскоре после того, как пара развелась, Феликс женился на Агустине Ларе, с которым он также познакомился в первые месяцы своего пребывания в столице страны. Как вспоминала актриса, однажды она нашла его в баре с помощью нужного ей телефона.

Позже, когда Эль Пеньон де лас Анимас уже вышел на экраны и она уже начинала прорываться сквозь звезды кино, их официально представил Тито Новаро. С тех пор «Золотой флако» неоднократно приглашал ее на свидание, но в первые несколько раз она забыла его и встала на ноги.

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