Сын венесуэльского банкира погиб после удара о пропеллер корабля при попытке спасти свою невесту

Хуан Карлос Эскотет, сын венесуэльского банкира-миллиардера, скончался в эти выходные во Флорида-Кис после того, как был смертельно ранен гребным винтом корабля на фоне попытки спасти свою невесту.

31-летний сын Хуана Карлоса Эскотета Родригеса, испано-венесуэльского основателя и президента Banesco Banco Universal C.A., финансового учреждения с венесуэльским капиталом. Его смерть произошла в субботу днем, когда он участвовал в соревнованиях по рыбалке вместе со своей невестой, Андреа Монтеро, 30 лет.

Согласно Miami Herald, они пытались поймать парусника с 60-футовой лодки и находились примерно в шести милях к северу от Ки-Ларго.

В какой-то момент Эскотет Альвиарес прыгнул в воду, чтобы попытаться спасти Монтеро, когда упал за борт, но ударился о гребной винт лодки и сразу же скончался от полученных травм, говорится в сообщении Комиссии по охране дикой природы и рыболовства Флориды, полученном газетой.

Хуан Карлос Эскотет Альвиарес занимал пост директора Banesco USA и был сыном президента Banesco Хуана Карлоса Эскотета Родригеса.

Пара участвовала в рыболовном турнире, организованном Ocean Reef Club в Кайо-Ларго. В отчете FWC не упоминалось о состоянии Монтеро, и призыв агентства к дополнительным комментариям не был немедленно дан ответ.

Как сообщает венесуэльская ежедневная газета El Nacional, Эскотет Альвиарес был самым младшим из детей Эскотета Родригеса.

Выпускник Университета Майами занимал должность директора базирующейся в Майами Banesco USA, а также имел «огромный опыт» в развитии недвижимости в районе Майами, сообщается на сайте компании.

Всю свою профессиональную карьеру он провел в Соединенных Штатах, где работал в финансовом секторе, особенно в секторе недвижимости. Другой его брат, Карлос Эдуардо, также работает в Banesco USA. Все они, также Хуан Карлос Эскотет Альвиарес, имеют долю в семейной холдинговой компании в Мадриде.

Хуан Карлос Эскотет Альвиарес и Андреа Монтеро приняли участие в рыболовном турнире, организованном Ocean Reef Club в Кайо-Ларго.

Официальные лица Banesco USA не прокомментировали дополнительные подробности аварии, произошедшей в эту субботу. Между тем, некоторые венесуэльские СМИ опубликовали в воскресенье в Интернете дань уважения Эскотету Альвиаресу, который должен был жениться на Монтеро в ноябре и которого похоронят в Майами.

Монтеро, тем временем, удалось выбраться из воды «без последствий», говорится в сообщении венесуэльской журналистки Анжелы Ораа в Instagram.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ