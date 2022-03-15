Матч-реванш между Ферстаппеном и Гамильтоном или пробуждение Ferrari; начинается сезон 2022 F1

Ожидание закончилось: через три месяца после своей эффектной победы в Абу-Даби Макс Верстаппен (Red Bull) начинает в воскресенье в Бахрейне борьбу за свой второй титул против своего соперника, стремящегося отомстить, Льюиса Хэмилтона (Mercedes) и с Ferrari, полными решимости снова бороться за первые места.

Синопсис многообещающий с революцией в Формуле 1: помимо рекорда 23 Гран-при, в этом сезоне также появился новый регламент с полным пересмотром одноместных автомобилей. Цель состоит в том, чтобы предложить больше зрелищ и позволить большему количеству команд побеждать.

Но революция может быть медленной. Результаты, полученные во время зимних тренировок, сначала в Барселоне, а затем в Бахрейне, оставили Mercedes и Red Bull на первых позициях. Будет ли повторена дуэль титанов между Верстаппеном и Гамильтоном, выигранная на споре первого в споре о последних секундах Абу-Даби?

Верстаппен, в любом случае, кажется, готов снова сыграть ту же роль. Будучи лучшим гонщиком 2021 года (10 побед над Hamilton 8, 10 поул-поулов против 5), 24-летний голландец закончил предсезонку лидером.

- Восьмой титул для британцев? -

Между своим титулом и выступлением его Red Bull Верстаппен прибывает полный уверенности. Сын Йоса, также бывшего гонщика Формулы-1, ждал этого момента с тех пор, как достиг элиты в 2015 году, когда ему было 17 лет. Рожденный побеждать, он хочет догнать Гамильтона в пантеоне.

Но британец снова стремится к рекорду восьмого титула чемпиона мира, опередить немца Михаэля Шумахера на вершине турнирной таблицы. Восьмой титул, который, как я думал, я достиг, прежде чем был обгонен на последнем круге последней гонки 12 декабря.

Однако перед лицом своего поединка с Верстаппеном 37-летний британец в субботу казался пессимистичным: «На данный момент я не думаю, что мы можем бороться за победу, но у машины есть потенциал, чтобы это сделать», - пояснил он в последний день испытаний.

Это может быть блеф, нам нужно будет посмотреть, что могут сделать Гамильтон (16-й раз на тренировке в Бахрейне) и его новый партнер, его амбициозный соотечественник Джордж Рассел (5-й тайм).

Нам также придется увидеть роль, которую Рассел играет для Гамильтона: будет ли он коллегой-моделью, как и его предшественник финский Валттери Боттас, теперь в «Альфа-Ромео»? Или это будет головная боль? В Red Bull ответ должен быть проще, без мексиканца Серхио Переса, представляющего угрозу для номер один в своей команде.

Будет ли за спиной водитель, который может удивить? В любом случае, это намерение: перераспределить карты с новыми аэродинамическими правилами и бюджетным потолком, действующим с 2021 года (142,4 миллиона долларов в 2022 году).

- Возрождение «Скудерии»? -

Формула 1 представляет в качестве новинки возвращение запрещенного в 1980-х годах эффекта грунта, который прилипает автомобили к асфальту. Теоретически это должно позволить автомобилю лучше противостоять потокам воздуха, выходящим из впереди идущего автомобиля, для облегчения обгона.

Объявленный в 2019 году и отложенный на год из-за пандемии, сейчас самое время, и вся Италия наблюдает за этим. Потому что если Ferrari является синонимом Формулы-1, команда уже не так сияет. С 2008 года он не завоевал титул конструктора, а с 2007 года не выиграл гонщика (Кими Райкконен).

После года, который забыл в 2020 году, худшем за последние 40 лет, красная команда вновь обретает сенсации. В 2021 году команда заняла третье место среди сильнейших и показала многообещающие признаки в предсезонке. Благодаря лучшей машине и хорошему дуэту гонщиков, с монегаском Шарлем Леклерком (24 года) и испанцем Карлосом Сайнсом (27 лет), команда с наибольшим количеством титулов в истории хочет возродиться.

В том же ключе McLaren также надеется вернуться на первый план с 22-летним британцем Ландо Норрисом и 32-летним австралийцем Даниэлем Ричкардо. Заняв четвертое место в 2021 году, команда не завоевывала титул конструктора с 1998 года и с 2008 года в гонщиках вместе с молодым Льюисом Хэмилтоном.

Французская альпийская команда, занявшая пятое место в 2021 году со своими пилотами Эстебаном Оконом и Фернандо Алонсо, также стремится улучшить свои результаты в этом году. Но движение будет тяжелым, особенно с AlphaTauri (Пьер Гасли и Юки Цунода), а также с Aston Martin (Себастьян Феттель - Лэнс Стролл).

Все эти команды мечтают повторить подвиг Brawn GP в 2009 году, также в год серьезных нормативных изменений, в которых британская команда и британский гонщик Дженсон Баттон удивили все прогнозы, став чемпионами.

оле/еп/мдм/дам/мкд