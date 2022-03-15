Президент Украины предложил Верховной Раде продлить военное положение в стране

06-12-2021 El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky POLITICA TWITTER / VOLODIMIR ZELENSKY

Президент Украины Владимир Зеленский представил Верховной Раде в понедельник законопроект о продлении военного положения в стране, введенного 24 февраля, до 26 марта после истечения срока его действия.

«Верховная Рада Украины получила законопроект об утверждении указа президента Украины о продлении военного положения в Украине. Документ предусматривает продление режима военного положения еще на 30 дней с 26 марта», — говорится в тексте.

В частности, как сообщает украинское информационное агентство «Укринформ», после истечения 30-дневного срока действия закона президент Украины предложил продлить его действие еще на 30 дней с 5:30 утра по местному времени 26 марта.

Российские войска вошли в Украину 24 февраля после того, как президент Владимир Путин объявил о проведении «спецоперации» на этой территории. Вскоре после этого Киев объявил о введении военного положения и призвал население присоединиться к борьбе с захватчиками.

«Уважаемые граждане Украины! Сегодня президент Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Донбассе. Россия осуществила атаки на нашу военную инфраструктуру», - заявил Зеленский в своем официальном профиле в Facebook при принятии военного положения в стране, сообщает агентство «Униан».

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Между тем британское министерство обороны сегодня предупредило о возможной операции «под чужим флагом» со стороны России для оправдания применения химического или биологического оружия на Украине.

«Россия, возможно, планирует использовать химическое или биологическое оружие в операции «под чужим флагом»», — говорится в сообщении Министерства обороны в социальной сети Twitter. «Такая операция может принимать форму притворного нападения, имитируемого «обнаружения» агентов или боеприпасов или сфабрикованных доказательств предполагаемого украинского планирования применения такого оружия».

Российские обвинения в том, что Украина намерена применить химическое и биологическое оружие, продолжаются, говорит он, и повторяет, что они «не видели никаких доказательств, подтверждающих эти утверждения».

Западные чиновники уже предупредили о своей «серьезной обеспокоенности» тем, что Владимир Путин может применить химическое оружие в Киеве, и заявили, что атака может быть «совершенно ужасно» в украинской столице, когда российские войска пытаются преодолеть логистические проблемы, которые, по-видимому, повлияли на войска, направляющиеся в Киев, собранные The Guardian.

Западный чиновник заявил британским СМИ: «Я думаю, что у нас есть веские основания для беспокойства по поводу возможного применения нетрадиционных вооружений, отчасти из-за того, что мы видели в других сценариях. Например, то, что мы видели в Сирии, отчасти потому, что мы видели небольшую подготовку к этому в новых заявлениях под фальшивым флагом, а также в других признаках. Так что это серьезная проблема для нас».

(С информацией от Europa Press)

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