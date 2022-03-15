«Наггетс» восходят к Сиксерс в дуэли между Йокичем и Эмбиидом

Лос-Анджелес (США), 14 марта «Денвер Наггетс» вернулись в понедельник против Филадельфии 76ers, матч, который они проиграли 19 очками во второй четверти и был отмечен долгожданным столкновением в картине между Николой Йокичем и Джоэлом Эмбиидом (110-114). В этом остром поединке между двумя самыми доминирующими центрами НБА и двумя великими кандидатами на звание MVP регулярного сезона Йокич набрал 22 очка, 13 подборов и 8 передач, а у Эмбиида 34 очка, 9 подборов и 4 передачи. Серб, MVP в прошлом сезоне, оставил некоторые сенсационные детали, такие как пас, не глядя на контратаку для данка Джеффа Грина или корзины, когда он падал, и с 1,32, чтобы закончить матч, который был решающим в удостоверении победы «Наггетс». Со своей стороны Джеймс Харден оказался на грани трипл-дабла за «Сиксерс» с 24 очками, 9 подборами и 11 передачами. Харден также снялся в одном из образов матча, когда столкнулся с ДеМаркусом Казинсом, центровым «Наггетс». Аргентинец Факундо Кампаццо не имел места в ротации «Наггетс». Мужчины из Денвера, которые сегодня преуспели в прицеливании (53,7% по броскам в поле) и вкладе своей скамейки запасных (48 очков против 14 у «Сиксерс»), восстановились после двух поражений подряд, в то время как игроки из Филадельфии переживают момент сомнений после победы только в двух из последних пяти игр. ШЕФ двп /га