Осенью НБА возвращается в Японию с товарищескими матчами между «Уизардс» и «Уорриорз»

Токио, 15 марта, Вашингтон Уизардс и Голден Стэйт Уорриорз проведут две предсезонные игры в Японии следующей осенью, как было объявлено сегодня НБА, в том, что является возвращением в азиатскую страну команд североамериканской профессиональной лиги. Матчи пройдут 30 сентября и 2 октября на стадионе «Сайтама Супер Арена» к северу от Токио, где проходили соревнования по баскетболу в японской столице прошлым летом. Это будут первые столкновения между североамериканскими профессиональными командами, которые произойдут в Японии с 2019 года, когда «Хьюстон Рокетс» и «Торонто Рэпторс» дважды встретились на одной сцене в Сайтаме, как было объявлено во вторник на совместной пресс-конференции NBA и японской компании цифровой коммерции Rakuten, спонсор мероприятия. Комиссар НБА Адам Сильвер продемонстрировал свой «энтузиазм» вернуть предсезонные игры обратно в Японию и подчеркнул «большой толчок», который баскетбол переживает в азиатской стране, во время своего телематического вмешательства на пресс-конференции, состоявшейся в Токио. Форвард «Уизардс» и игрок сборной Японии Руи Хатимура также был «взволнован» тем, что «сможет играть перед японской публикой», отметив, что это будет «отличный момент для страны и для баскетбола», в видеообращении. Помимо Хатимуры, в вашингтонском клубе в настоящее время среди самых известных игроков есть Брэдли Бил и Кристапс Порзингис, а у шестикратных победителей НБА «Уорриорз» есть такие фигуры, как Стивен Карри, Клей Томпсон и Дреймонд Грин. В сентябре и октябре обе команды сыграют первые матчи в Японии, а также 15-й и 16-й матчи между клубами НБА в Японии. Североамериканская лига начала организовывать официальные соревновательные матчи в Японии в 1990 году, которая стала первой зарубежной страной, принимавшей сезонные матчи НБА, из которых до 2003 года она принимала дюжину. Возвращение в Японию клубов с самого престижного соревнования в мировом баскетболе происходит в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в 2017 году между NBA и Rakuten. Японская компания имеет права на трансляцию для Японии североамериканской лиги, а также является спонсором клуба в Сан-Франциско, штат Калифорния. ШЕФ аг/гкф (фото) (видео)