Мэр Киева приглашает папу посетить город или отправить сообщение

(Обновление EX2246 с официальным подтверждением от Ватикана) Ватикан, 15 марта Мэр Киева Виталий Кличко направил письмо Папе Римскому Франциску, пригласив его посетить город в это военное время после вторжения в Россию или, если это невозможно, принять участие в видеоконференции, чтобы отправить послание населению. «Мы считаем, что личное присутствие мировых религиозных лидеров в Киеве является ключом к спасению жизней и прокладыванию пути к миру в нашем городе, в нашей стране и везде», - пишет мэр в письме, подтвержденном нунцием (послом Ватикана) Вишвальдасом Кульбокасом. Кличко говорит, что они помогли бы понтифику во всем, что ему нужно, если бы он совершил эту поездку, но что, в случае, если это невозможно, «он мог бы принять участие в совместной видеоконференции, чтобы записать или транслировать ее в прямом эфире и будут приложены усилия, чтобы включить в этот призыв президента Зеленского». «Мы обращаемся к вам как к духовному лидеру с просьбой проявить сострадание, присоединиться к украинскому народу и совместно распространить призыв к миру», — добавляет в этом письме мэр давно осажденной украинской столицы. Пресс-секретарь Святого Престола Маттео Бруни подтвердил, что папа получил письмо от мэра Киева, хотя и не уточнил, принял ли приглашение. «Святой Отец получил письмо от мэра украинской столицы и близок к страданиям города, его жителей, тех, кому пришлось бежать и тех, кто призван управлять им. Молитесь Господу, чтобы они были защищены от насилия», говорится в заявлении Бруни. С начала войны Фрэнсис неоднократно призывал ее прекратить. В минувшее воскресенье после молитвы ангелуса он потребовал прекратить «резню», совершенную на Украине после вторжения в Россию, и счел ее «неприемлемой вооруженной агрессией». «Братья и сестры, мы только что помолились Деве Марии. На этой неделе город, который носит его имя, Мариуполь, стал городом-мучеником жестокой войны, опустошающей Украину», — сказал понтифик верующим из окна апостольского дворца. «Перед лицом варварских убийств детей, невинных людей и беззащитных гражданских лиц нет стратегических причин, которые того стоят. Недопустимая вооруженная агрессия должна быть остановлена только до того, как она превратит города в кладбища», - призвал он. ШЕФ ПГУ-ГСМ/ПРДП