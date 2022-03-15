Любовь к теннису выросла в США во время пандемии на 28%

Нью-Йорк, 15 марта Число людей, играющих в теннис в Соединенных Штатах, увеличилось за последние два года на 4,9 миллиона человек, что представляет собой рост на 27,9 процента, согласно данным Ассоциации тенниса США. (УСТА). «Теннис в Соединенных Штатах пережил значительный рост как участия, так и продаж команд в 2021 году, что стало вторым годом подряд этой тенденции», - говорится в заявлении USTA, опубликованном во вторник, со ссылкой на отчет, подготовленный фирмой Sports Marketing Surveys. Исследование показывает, что в 2021 году 22,6 миллиона человек играли в теннис в Соединенных Штатах, что на один миллион человек, или 4,5%, больше, чем в 2020 году. По данным Ассоциации теннисной индустрии, это увеличение числа американцев, любящих теннис, также сопровождалось увеличением приобретения спортивного оборудования. USTA указывает, что продажи ракеток выросли на 22,7% по сравнению с предыдущим годом, что означает, что было продано еще 3,4 миллиона единиц, что привело к увеличению выручки на 122,9 миллиона долларов. В качестве примера важности этого подъема USTA указывает, что рост продаж ракеток в 2021 году является самым высоким с 2010 года, а его долларовый перевод является самым большим за все время. «Многие люди обратились к теннису во время пандемии, и невероятно обнадеживает то, что этот вид спорта смог извлечь выгоду из этого импульса и продолжил расти в 2021 году», - сказал исполнительный директор USTA Кэриг Моррис, цитируемый в заявлении. ШЕФ jfu/фиксированный