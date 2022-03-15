Правительство Германии намерено «разоружить» самых жестоких ультраправых

Берлин, 15 марта Правительство Германии намерено «разоружить» самых агрессивных ультраправых, что включает в себя отзыв лицензий на оружие у лиц, идентифицированных как неонацисты, а также удушение источников финансирования их организаций. «Нам необходимо укрепить внутреннюю безопасность нашей страны», — заявила министр внутренних дел Нэнси Фэзер, упомянув об угрозе миру во всей Европе, которую представляет вторжение России в Украину. По оценкам секретных служб внутренних дел, в стране насчитывается около 13 800 ультраправых людей, желающих участвовать в насилии, из которых около 1500 имеют лицензию на оружие. Цель Faeser заключается в улучшении координации между информацией, собираемой немецкой разведкой, полицией и органом, который управляет лицензиями на оружие для разоружения этих лиц. Министр намерен, согласно представленному сегодня плану действий из десяти пунктов, задушить источники финансирования так называемых неонацистских товариществ, групп, не имеющих партийной структуры и действующих только на региональном или местном уровне, но связанных друг с другом через национальные или международные сети. ШЕФ гк/джем/джак