Европейский союз запретил российские предметы роскоши и наложил санкции на Романа Абрамовича и других олигархов, близких к Путину

Russian billionaire and owner of Chelsea football club Roman Abramovich arrives at a division of the High Court in central London October 31, 2011. REUTERS/Andrew Winning/

Во вторник Евросоюз принял четвертый пакет секторальных и индивидуальных санкций за российскую военную агрессию против Украины, направленный на нанесение «очередного большого удара» по экономической и материально-технической базе военной машины Кремля.

Новый пакет, продвигаемый европейскими лидерами на их неофициальной встрече 10-11 марта в Версале (Франция) и одобренный в этот понедельник послами двадцати семи в европейских институтах, включает торговые и финансовые ограничения и добавляет больше олигархов в черный список сообщества.

Этот пакет демонстрирует «решимость» ЕС «поддержать Украину и остановить финансирование военной машины Кремля», заявил Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. «Это еще один большой удар по экономической и материально-технической базе, на которую опирается Россия для осуществления вторжения в Украину», и его цель состоит в том, чтобы президент России Владимир Путин «остановил эту бесчеловечную и бессмысленную войну», - добавил Боррель в заявлении Европейского совета, представляющем ЕС страны.

НАИБОЛЕЕ ЗАМЕТНЫЕ МЕРЫ

В частности, эта партия включает в себя новые торговые ограничения в сталелитейном и металлургическом секторах, которые, по европейским оценкам, подразумевают ущерб в размере 3,3 миллиарда евро, а также проверку экспорта предметов роскоши, которые европейские источники размещают в продуктах стоимостью более 300 евро, чтобы «напрямую ударить» российские элиты».

Санкции запрещают новые европейские инвестиции в российский энергетический сектор и устанавливают ограничения на экспорт оборудования, технологий и услуг для энергетической отрасли, что, как ожидается, станет еще одним ударом по одному из секторов, генерирующих наибольшее богатство для России.

Этот пакет расширяет список физических и юридических лиц, подпадающих под санкции, в новом шаге против ближайшего к Кремлю круга, включая таких олигархов, как Роман Абрамович, известный владелец футбольного клуба «Челси». Также добавляются военные командиры и предприниматели, с более жесткими ограничениями на экспорт товаров двойного назначения, гражданских и военных. В черном списке уже 862 физических и 53 российских юридических лица.

Российский миллиардер и владелец английского футбольного клуба Челси Роман Абрамович (Reuters)

Новая волна санкций, которая, как ожидается, вступит в силу во вторник после публикации в Официальном журнале ЕС, включает полный запрет на любые сделки с определенными российскими государственными компаниями в различных секторах, о чем Европейская комиссия назвала в другом заявлении» Кремлевский военно-промышленный комплекс».

Существует также новый список субъектов, которые считаются ключевыми для дезинформации.

И, наконец, существует запрет на рейтинги российских и российских компаний рейтинговыми агентствами ЕС и предоставление рейтинговых услуг российским клиентам, что «приведет к тому, что они потеряют еще больший доступ к финансовым рынкам ЕС», подчеркивает глава ЕС.

РОССИЯ, ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТАТУСА НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТСТВУЕМОЙ НАЦИИ

После заявления G7, сделанного в прошлую пятницу, ЕС вместе с другими членами Всемирной торговой организации (ВТО) также договорился во вторник отказаться от режима наиболее благоприятствуемой нации для российских товаров и услуг на рынках ЕС, что лишит Москву «значительных выгод».

Эти действия против России «защищают существенные интересы безопасности ЕС и его партнеров» «неспровоцированной, преднамеренной и неоправданной» агрессией России против Украины при содействии Беларуси и «полностью оправданы» законодательством ВТО, отметили в Брюсселе.

Комиссия также получила зеленый свет от Совета просить от имени ЕС приостановить процесс вступления Беларуси в ВТО.

«Россия и ее сообщница Беларусь несут полную ответственность за эту агрессивную войну, а виновные будут привлечены к ответственности за свои преступления, включая неизбирательное нападение на гражданских лиц и гражданские объекты», — подчеркнули в ЕС, которые потребовали от Москвы «прекратить военные действия и вывести все вооруженных сил и техники со всей территории Украины немедленно и безоговорочно».

(С информацией от EFE и Europa Press)

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