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вторник 15 март 2022
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Россия

Эйфелева башня бьет рывок

15 март 2022

Эйфелева башня достигает кульминации со вторника на высоту 330 метров благодаря размещению новой радиоантенны, которая приближает ее к звездам, а именно к шести метрам.

«Я не переставал расти с 1889 года! Сегодня мы отмечаем новую историческую главу: установка новой антенны, которая позволяет мне расти с 324 метров до 330 метров!» , говорится в сообщении в Twitter-аккаунте памятника, одного из самых посещаемых в мире.

Под бдительным присмотром туристов и любопытных людей вертолет поднял новую антенну на вершину «Железной леди», где техник ждал, чтобы ее починить. Операция заняла в общей сложности 15 минут после трехчасовой задержки из-за плохой погоды, отмечает AFP.

«Это большая гордость», - заявил прессе президент управляющей компании SETE Жан-Франсуа Мартинс, для которого беспрецедентная эксплуатация вертолета является частью истории Эйфелевой башни: «место технологических и научных экспериментов».

Памятник был построен архитектором Гюставом Эйфелем для Всемирной выставки 1889 года, и именно его функция радиопередатчика, первоначально предназначенная для военных целей, спасла его от демонтажа, добавил Мартинс.

Операция, подготовленная «более года», обошлась в 1 миллион евро (1,1 миллиона долларов), а новая антенна, которая позволяет всему Парижскому региону получить доступ к цифровому наземному радио, весит 350 килограммов, по словам Арно Люкосси, от вещательного оператора TDF.

Установка антенны произведена в полной покраске этого символа Парижа, который вернет себе более золотой облик перед Олимпийскими играми 2024 года в «Городе любви».

нк-тик/мб

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