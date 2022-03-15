Правительство Буэнос-Айреса будет препятствовать Сенату для обсуждения соглашения с МВФ

zzzznacp2 NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, DICIEMBRE 14: Fuerzas de seguridad rodean en edifici del Congfreso Nacional previo a la sesion que trata la reforma previsional. Foto NA: Pablo Lasansky zzzz

Правительство города Буэнос-Айрес объявило, что оно создаст препятствия в Конгрессе для обсуждения соглашения с Международным валютным фондом, вторая глава которого будет проходить в Сенате, вероятно, в этот четверг.

Решение было принято официальным министром безопасности и юстиции Марсело Далессандро во время мероприятия, которым он поделился в этот вторник с главой правительства Орасио Родригесом Ларретой.

Далессандро также заверил, что на прошлой неделе не было никаких препятствий по экспресс-просьбе вице-президента Кристины Киршнер, офис которой подвергся нападению камнями.









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