Правительство Буэнос-Айреса будет препятствовать Сенату для обсуждения соглашения с МВФ

Правительство города Буэнос-Айрес объявило, что оно создаст препятствия в Конгрессе для обсуждения соглашения с Международным валютным фондом, вторая глава которого будет проходить в Сенате, вероятно, в этот четверг.
Решение было принято официальным министром безопасности и юстиции Марсело Далессандро во время мероприятия, которым он поделился в этот вторник с главой правительства Орасио Родригесом Ларретой.
Далессандро также заверил, что на прошлой неделе не было никаких препятствий по экспресс-просьбе вице-президента Кристины Киршнер, офис которой подвергся нападению камнями.
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