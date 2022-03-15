ТАС сохраняет приостановку российских команд

Мадрид, 15 марта Председатель Апелляционного арбитражного отдела Спортивного арбитражного суда (TAS) отклонил во вторник просьбу Российского футбольного союза (FUR) приостановить на время разбирательства исполнение решения Исполнительного комитета УЕФА чтобы все российские команды и клубы не участвовали в соревнованиях до дальнейшего уведомления. Об этом сообщает сама ТАС, которая заявляет, что «в результате оспариваемое решение остается в силе и все российские команды и клубы продолжают отстраняться от участия в соревнованиях УЕФА». TAS также отмечает, что «арбитражная процедура продолжается», что «стороны не согласились на ускоренную процедуру» и что «слушание еще не назначено. FUR также обжаловал решение ФИФА «приостановить все российские команды и клубы от участия в своих соревнованиях до дальнейшего уведомления» и предоставить польской команде освобождение от участия в финале «Route B» Европейской утешительной квалификации к чемпионату мира по футболу Qatar2, который был запланирован на 29 марта. 2022. Скорее всего, TAS примет решение об этом к концу этой недели.