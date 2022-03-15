Тайвань расследует причины крушения самолета «Мираж» его ВВС

Пекин, 15 марта Тайваньские власти расследуют причины падения истребителя Mirage-2000 его ВВС на юго-восточном побережье острова в понедельник, сообщили сегодня официальные СМИ. Самолет вылетел в понедельник утром с авиабазы Тайдун (восток) для плановых учебных маневров, но через час пилот сообщил своей базе, что у самолета возникли механические проблемы и активировал систему выброса для прыжка, сообщает официальное тайваньское агентство CNA. 38-летний солдат был спасен в море и госпитализирован, но здоров. Специалисты из ВВС Тайваня сейчас ищут обломки поврежденного самолета, чтобы определить неисправность, вызвавшую аварию. Самолет, изготовленный в 1998 году, прошел последний технический осмотр в сентябре прошлого года, хотя это и вызвало споры о возрасте флота «Мираж» тайваньской армии, состоящего из 54 самолетов, которые останутся на земле до выяснения произошедшего. Авиакатастрофа в понедельник стала восьмой с момента поступления этих самолетов на вооружение в 1997 году. Хотя последняя авария с этим типом устройства произошла в ноябре 2017 года, в январе прошлого года самолет F-16V ВВС Тайваня потерпел крушение во время обычных тренировок. По данным CNA, с 2020 года произошло семь аварий с самолетами и вертолетами военно-воздушных сил острова, в результате которых погибли тринадцать солдат. Министр обороны Тайваня Чиу Куо-чэн во вторник сообщил местной прессе, что армия рассматривает возможность обновления или замены флота Mirage и взяла на себя «полную ответственность» за высокий уровень аварийности в последние годы. ШЕФ лкл/аа/альф