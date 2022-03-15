Спорт Бойз получает Аякучо, вызванный триумфом

Лима, 15 марта Callao's Sport Boys примет в эту среду Аякучо, который одной ногой находится в групповом этапе Кубка Судамерикана, надеясь вновь вторгнуться и продвинуться в турнире. В первом матче Аякучо одержал победу со счетом 2:0 у мальчиков с голами Альдаира Салазара и уругвайца Николаса Ройона, что позволило им уверенно присутствовать на мероприятии в среду. Однако небесная команда во главе с уругвайцем Алехандро Апудом потеряла свой путь на перуанском турнире по апертуре и потерпела поражение от Binacional со счетом 2-3 в минувшие выходные. «Лисы» призвали своих болельщиков в городе Лима, где будет проходить матч, поддержать свою команду с восточной трибуны Национального стадиона. Sport Boys также пережили еще один спад в перуанской Лиге 1, упав со счетом 1:2 до Депортиво Мунисипаль. Но перед лицом южноамериканского события аргентинский стратег Вальтер Фьори заверил, что выстроится в очередь в Boys полностью атакующую команду на Национальном стадионе. «Мы будем настроены на ответный матч Кубка Судамерикана против ФК Аякучо, мы пойдем на победу», - заявил Radio Nacional нападающий Диего Саффади. - Вероятные составы: Спортивные парни: Патрисио Альварес; Кристиан Флорес, Джуниор Уэрто, Луис Рамирес, Хесус Чавес; Ренцо Реворедо, Марио Паломино, Эди Рентерия, Эдуардо Урибе; Виктор Базан, Хостин Аларкон. TD: Уолтер Фиори Аякучо: Итало Эспиноза; Альдаир Салазар, Эрик Барриос, Кристиан Текера, Хесус Мендиета; Хуан Моралес Коронадо, Николас Ройон, Минзум Кина, Уго Магеллан; Отониэль Арсе Харамильо, Эдинсон Чавес. DT: Алехандро Апуд Рефери: Иво Мендес из Боливии. Стадион: Насьональ де Лима Время: 19:30 по местному времени (24:30 по Гринвичу).