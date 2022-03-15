Испания защищает поддержку женщин в адаптации к изменению климата в ООН

Организация Объединенных Наций, 15 марта Министр экологического перехода и демографических проблем Испании Тереза Рибера во вторник защитила перед Организацией Объединенных Наций важность поддержки женщин в районах, наиболее пострадавших от изменения климата, или в процессах перехода к более устойчивому экономическая модель с конкретными мерами. Рибера, выступая в рамках Комиссии Организации Объединенных Наций по делам женщин, особо отметила меры Испании в этой области и подчеркнула, что социальное, экологическое и экономическое благополучие всех должно гарантироваться на «равной основе». В этой связи она подчеркнула необходимость обеспечения «сопровождения» женщин, которые находятся на передовой и которые могут в большей степени пострадать от сложной ситуации из-за преобразований, влияющих на создание рабочих мест в их регионах. По словам Рибера, они должны быть «привилегированными получателями тех инструментов, которые позволяют им обеспечивать обучение, квалификацию, трудоустройство или поддержку предпринимательства». Вице-президент правительства Испании также выступила за расширение прав и возможностей женщин в компаниях и государственных учреждениях, чтобы обеспечить их участие в принятии решений по реагированию на климатический кризис, что является одним из основных приоритетов, установленных ООН для этого выпуска Комиссии по делам женщин. С другой стороны, в рамках этой Комиссии Испания подписала сегодня декларацию с несколькими десятками стран, осуждающую российское вторжение в Украину и осуждающую его последствия для жизни женщин и девочек в стране. В тексте обращается внимание на нападения на гражданские объекты и на то, как это затрудняет их доступ к образованию и здравоохранению, включая основные услуги в области репродуктивного здоровья. Кроме того, в нем подчеркивается особый риск сексуального и гендерного насилия, с которым сталкиваются перемещенные женщины и девочки, и перекликается с предполагаемыми сексуальными нападениями, совершенными российскими вооруженными силами. ШЕФ mvs/фиксированный/rrt